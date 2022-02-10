Олімпійські ігри-2022 - день 7: розклад виступів українців за 11 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах і скелетоні.
У п'ятницю, 11 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
Цього дня на старт вийдуть 12 представників України. "Синьо-жовті" виступатимуть у гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах, стрибках з трампліна, скелетоні, бобслеї, а також шорт-треку, в якому Україна дебютує на зимових Олімпіадах.
Всього ж у сьомий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно 7 комплектів медалей у семи видах спорту.
ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 11 лютого.
Розклад виступів українців у сьомий змагальний день Олімпіади-2022 (11 лютого)
05:00. Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки (Анастасія Шепіленко)
09:00. Лижні перегони. Класичний стиль. 15 км. Чоловіки (Руслан Перехода, Олексій Красовський)
11:00. Біатлон. Спринт. 7,5 км. Жінки (Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина)
11:10. Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 3-й заїзд (Лідія Гунько)
після завершення 3-го заїзду - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 4-й заїзд (Лідія Гунько)
11:45. Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки. Пробний кваліфікаційний етап (Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк)
13:00. Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки. Кваліфікаційний етап (Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк)
13:18. Шорт-трек. 500 м. Чоловіки. 3-й забіг (Олег Гандей)
14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-й етап (Владислав Гераскевич)
15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-й етап (Владислав Гераскевич)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.