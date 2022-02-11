Олімпійські ігри-2022 - день 8: розклад виступів українців за 12 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 8: розклад виступів українців за 12 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні.

У суботу, 12 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Цього дня на старт вийдуть 13 представників України. "Синьо-жовті" виступлять у бобслеї, лижних перегонах, біатлоні, стрибках з трампліна та фігурному катанні.

Всього ж у восьмий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно 6 комплектів медалей.

ТСН Проспорт пропонує стежити за виступами українців на Іграх у столиці Китаю 12 лютого.

Розклад виступів українців у восьмий змагальний день Олімпіади-2022 (12 лютого)

04:10. Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 5-й заїзд (Лідія Гунько)

після завершення 5-го заїзду - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 6-й заїзд (Лідія Гунько)

09:00. Лижні перегони. Командні змагання. Естафета 4х5 км. Жінки (збірна України)

11:00. Біатлон. Спринт. 10 км. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал)

12:00. Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки. Пробний етап (Віталій Калініченко, Євген Марусяк)

13:00. Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап (Віталій Калініченко, Євген Марусяк)

13:00. Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець (Олександра Назарова / Максим Нікітін)