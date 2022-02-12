Олімпійські ігри-2022 - день 9: розклад виступів українців за 13 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 9: розклад виступів українців за 13 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в біатлоні.

У неділю, 13 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. На жаль, поки що медальна скарбничка нашої олімпійської збірної залишається порожньою.

Цього дня на старт вийдуть 7 представників України. "Синьо-жовті" виступлять лише у двох видах спорту - бобслеї (жіночому монобобі) та біатлоні.

Всього ж у дев'ятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно 7 комплектів медалей у п'яти видах спорту.

ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 13 лютого.

Розклад виступів українців у дев'ятий змагальний день Олімпіади-2022 (13 лютого)

03:30. Бобслей. Монобоб. Жінки. 1-й заїзд (Лідія Гунько)

05:00. Бобслей. Монобоб. Жінки. 2-й заїзд (Лідія Гунько)

11:00. Біатлон. Гонка переслідування. 10 км. Жінки (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко)

12:45. Біатлон. Гонка переслідування. 12,5 км. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко)