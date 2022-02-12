Олімпійські ігри-2022 - день 9: розклад виступів українців за 13 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в біатлоні.
У неділю, 13 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. На жаль, поки що медальна скарбничка нашої олімпійської збірної залишається порожньою.
Цього дня на старт вийдуть 7 представників України. "Синьо-жовті" виступлять лише у двох видах спорту - бобслеї (жіночому монобобі) та біатлоні.
Всього ж у дев'ятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно 7 комплектів медалей у п'яти видах спорту.
ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 13 лютого.
Розклад виступів українців у дев'ятий змагальний день Олімпіади-2022 (13 лютого)
03:30. Бобслей. Монобоб. Жінки. 1-й заїзд (Лідія Гунько)
05:00. Бобслей. Монобоб. Жінки. 2-й заїзд (Лідія Гунько)
11:00. Біатлон. Гонка переслідування. 10 км. Жінки (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко)
12:45. Біатлон. Гонка переслідування. 12,5 км. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.