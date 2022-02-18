Олімпійські ігри-2022: підсумки змагань з біатлону в Пекіні, всі медалісти

Олімпійські ігри-2022: підсумки змагань з біатлону в Пекіні, всі медалісти

Найбільшу кількість нагород виграли норвежці.

У п'ятницю, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні завершився біатлонний турнір. Останніми олімпійськими чемпіонами в біатлоні стали француженка Жюстін Бреза-Буше та норвежець Йоганнес Бо, які виграли гонки з масовим стартом.

Усього в столиці Китаю біатлоністи розіграли 11 комплектів нагород у шести дисциплінах. ТСН Проспорт підбиває підсумки змагань з біатлону на Олімпіаді-2022.

Медальний залік Олімпіади-2022 (біатлон)

Перемогу в неофіційному медальному заліку біатлонних гонок здобула команда Норвегії - 14 нагород (6 золотих, 2 срібні та 6 бронзових. Друге місце посіла Франція - 7 медалей (3-4-0). Замкнула топ-3 Швеція з 4 нагородами (1-3-0).

Українська збірна з біатлону, на жаль, завершила ОІ-2022 з порожньою медальною скарбничкою.

1. Норвегія: 6 золотих - 2 срібні - 6 бронзових медалей

6 золотих - 2 срібні - 6 бронзових медалей 2. Франція: 3-4-0

3-4-0 3. Швеція: 1-3-0

1-3-0 4. Німеччина: 1-0-1

1-0-1 5. ОКР : 0-1-3

: 0-1-3 6. Білорусь: 0-1-0

0-1-0 7. Італія: 0-0-1

Усі медалісти Олімпіади-2022 (біатлон)

Чоловіки

Індивідуальна гонка: 1. Кантен Фійон-Має (Франція), 2. Антон Смольський (Білорусь), 3. Йоганнес Бо (Норвегія)

1. Кантен Фійон-Має (Франція), 2. Антон Смольський (Білорусь), 3. Йоганнес Бо (Норвегія) Спринт: 1. Йоганнес Бьо (Норвегія), 2. Кантен Фійон-Має (Франція), 3. Тарьєй Бо (Норвегія)

1. Йоганнес Бьо (Норвегія), 2. Кантен Фійон-Має (Франція), 3. Тарьєй Бо (Норвегія) Гонка переслідування: 1. Кантен Фійон-Має (Франція), 2. Тарьєй Бо (Норвегія), 3. Едуард Латипов (ОКР)

1. Кантен Фійон-Має (Франція), 2. Тарьєй Бо (Норвегія), 3. Едуард Латипов (ОКР) Естафета: 1. Норвегія, 2. Франція, 3. ОКР

1. Норвегія, 2. Франція, 3. ОКР Масстарт: 1. Йоганнес Бо (Норвегія), 2. Мартін Понсілуома (Швеція), 3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)

Жінки

Індивідуальна гонка: 1. Деніз Геррманн (Німеччина), 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція), 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

1. Деніз Геррманн (Німеччина), 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція), 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія) Спринт: 1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія), 2. Ельвіра Еберг (Швеція), 3. Доротея Вірер (Італія)

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія), 2. Ельвіра Еберг (Швеція), 3. Доротея Вірер (Італія) Гонка переслідування: 1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія), 2. Ельвіра Еберг (Швеція), 3. Тіріл Екгофф (Норвегія)

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія), 2. Ельвіра Еберг (Швеція), 3. Тіріл Екгофф (Норвегія) Естафета: 1. Швеція, 2. ОКР, 3. Німеччина

1. Швеція, 2. ОКР, 3. Німеччина Масстарт: 1. Жюстін Бреза-Буше (Франція), 2. Тіріл Екгофф (Норвегія), 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

Змішані змагання

Змішана естафета: 1. Норвегія, 2. Франція, 3. ОКР

Результати українських біатлоністів на Олімпіаді-2022 (топ-30)

7-ме місце: Юлія Джима (масстарт)

Юлія Джима (масстарт) 8-ме місце: Юлія Джима (спринт)

Юлія Джима (спринт) 10-те місце: Юлія Джима (індивідуальна гонка)

Юлія Джима (індивідуальна гонка) 11-те місце: Ірина Петренко (індивідуальна гонка)

Ірина Петренко (індивідуальна гонка) 13-те місце: Дмитро Підручний (спринт, гонка переслідування), Юлія Джима (гонка переслідування)

Дмитро Підручний (спринт, гонка переслідування), Юлія Джима (гонка переслідування) 15-те місце: Артем Прима (спринт)

Артем Прима (спринт) 18-те місце: Дмитро Підручний (індивідуальна гонка), Артем Прима (гонка переслідування)

Дмитро Підручний (індивідуальна гонка), Артем Прима (гонка переслідування) 23-тє місце: Антон Дудченко (гонка переслідування)

Антон Дудченко (гонка переслідування) 24-те місце: Анастасія Меркушина (спринт), Дмитро Підручний (масстарт)

Анастасія Меркушина (спринт), Дмитро Підручний (масстарт) 25-те місце: Анастасія Меркушина (гонка переслідування)

Анастасія Меркушина (гонка переслідування) 28-ме місце: Артем Прима (масстарт)

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