Олімпійські ігри-2022: підсумки змагань з біатлону в Пекіні, всі медалісти

Найбільшу кількість нагород виграли норвежці.
У п'ятницю, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні завершився біатлонний турнір. Останніми олімпійськими чемпіонами в біатлоні стали француженка Жюстін Бреза-Буше та норвежець Йоганнес Бо, які виграли гонки з масовим стартом.
Усього в столиці Китаю біатлоністи розіграли 11 комплектів нагород у шести дисциплінах. ТСН Проспорт підбиває підсумки змагань з біатлону на Олімпіаді-2022.
Медальний залік Олімпіади-2022 (біатлон)
Перемогу в неофіційному медальному заліку біатлонних гонок здобула команда Норвегії - 14 нагород (6 золотих, 2 срібні та 6 бронзових. Друге місце посіла Франція - 7 медалей (3-4-0). Замкнула топ-3 Швеція з 4 нагородами (1-3-0).
Українська збірна з біатлону, на жаль, завершила ОІ-2022 з порожньою медальною скарбничкою.
- 1. Норвегія: 6 золотих - 2 срібні - 6 бронзових медалей
- 2. Франція: 3-4-0
- 3. Швеція: 1-3-0
- 4. Німеччина: 1-0-1
- 5. ОКР: 0-1-3
- 6. Білорусь: 0-1-0
- 7. Італія: 0-0-1
Усі медалісти Олімпіади-2022 (біатлон)
Чоловіки
- Індивідуальна гонка: 1. Кантен Фійон-Має (Франція), 2. Антон Смольський (Білорусь), 3. Йоганнес Бо (Норвегія)
- Спринт: 1. Йоганнес Бьо (Норвегія), 2. Кантен Фійон-Має (Франція), 3. Тарьєй Бо (Норвегія)
- Гонка переслідування: 1. Кантен Фійон-Має (Франція), 2. Тарьєй Бо (Норвегія), 3. Едуард Латипов (ОКР)
- Естафета: 1. Норвегія, 2. Франція, 3. ОКР
- Масстарт: 1. Йоганнес Бо (Норвегія), 2. Мартін Понсілуома (Швеція), 3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)
Жінки
- Індивідуальна гонка: 1. Деніз Геррманн (Німеччина), 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція), 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)
- Спринт: 1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія), 2. Ельвіра Еберг (Швеція), 3. Доротея Вірер (Італія)
- Гонка переслідування: 1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія), 2. Ельвіра Еберг (Швеція), 3. Тіріл Екгофф (Норвегія)
- Естафета: 1. Швеція, 2. ОКР, 3. Німеччина
- Масстарт: 1. Жюстін Бреза-Буше (Франція), 2. Тіріл Екгофф (Норвегія), 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)
Змішані змагання
- Змішана естафета: 1. Норвегія, 2. Франція, 3. ОКР
Результати українських біатлоністів на Олімпіаді-2022 (топ-30)
- 7-ме місце: Юлія Джима (масстарт)
- 8-ме місце: Юлія Джима (спринт)
- 10-те місце: Юлія Джима (індивідуальна гонка)
- 11-те місце: Ірина Петренко (індивідуальна гонка)
- 13-те місце: Дмитро Підручний (спринт, гонка переслідування), Юлія Джима (гонка переслідування)
- 15-те місце: Артем Прима (спринт)
- 18-те місце: Дмитро Підручний (індивідуальна гонка), Артем Прима (гонка переслідування)
- 23-тє місце: Антон Дудченко (гонка переслідування)
- 24-те місце: Анастасія Меркушина (спринт), Дмитро Підручний (масстарт)
- 25-те місце: Анастасія Меркушина (гонка переслідування)
- 28-ме місце: Артем Прима (масстарт)
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