Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці

XXIV зимова Олімпіада триватиме від 4-го до 20 лютого в Пекіні.

4 лютого в Пекіні стартують Олімпійські ігри-2022. Це найбільші у світі змагання із зимових видів спорту, які проводяться раз на чотири роки. У них візьмуть участь понад 4 тисячі атлетів із 95 країн.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту.

Усього розіграють 109 комплектів медалей. Це на сім більше, ніж у південнокорейському Пхенчхані-2018. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді.

Зазначимо, що до столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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