Олімпійські ігри-2022: став відомий склад збірної України з біатлону на змішану естафету

Олімпійські ігри-2022: став відомий склад збірної України з біатлону на змішану естафету

Це буде перша гонка в Пекіні.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, за інформацією "Суспільне Спорт", від "синьо-жовтих" бігтимуть: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Зазначається, що запасною у складі жіночої команди є Дар'я Блашко. Заміни ще можна проводити, якщо виникнуть форсмажорні ситуації. Спочатку планувалося, що до складу української збірної на змішану естафету увійде капітан жіночої команди Олена Білосюк, але за кілька днів до старту Олімпійських ігор вона отримала позитивний тест на коронавірус.

Старт змішаної естафети відбудеться об 11 за київським часом.

Додамо, що на попередній зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані Україна у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Артема Пріми та Дмитра Підручного посіла сьоме місце у змішаній естафеті.

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