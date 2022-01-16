Олімпійські ігри-2022: все, що потрібно знати про головні зимові змагання планети

Олімпійські ігри-2022: все, що потрібно знати про головні зимові змагання планети

Менше місяця залишається до старту XXIV зимової Олімпіади, яка відбудеться в Пекіні.

4 лютого в китайській столиці Пекіні розпочнуться Олімпійські ігри-2022.

Це найбільші у світі змагання із зимових видів спорту, які проводяться раз на чотири роки. У них візьмуть участь понад 4 тисячі атлетів із 95 країн.

Дати проведення зимової Олімпіади-2022

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади намічена на п’ятницю, 4 лютого. А церемонія закриття Ігор запланована на неділю, 20 лютого.

Щоправда, самі змагання розпочнуться за два дні до офіційного відкриття. 2 лютого стартують попередні раунди в керлінгу, а 3 лютого - змагання з хокею та фристайлу.

Загалом змагання на Олімпіаді-2022 триватимуть 19 днів.

Програма Олімпійських ігор-2022

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту.

Усього розіграють 109 комплектів медалей. Це на сім більше, ніж у південнокорейському Пхенчхані-2018.

Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді.

Ігри в Пекіні стануть найбільш збалансованими в гендерному плані за всю історію - відсоток жінок, які візьмуть участь в Олімпіаді, збільшиться з 41 до 45.

Також цікаво, що на Олімпіаді-2022 вперше в історії виступить небінарний спортсмен. Небінарні люди - ті, хто не ідентифікує себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю.

Всі види спорту на Олімпіаді-2022

Біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні перегони, стрибки з трампліну, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фристайл, хокей з шайбою, шорт-трек.

Де відбуватимуться змагання Олімпіади-2022

Столиця Китаю виграла боротьбу за право бути господаркою Олімпіади в найбільшого міста Казахстану - Алмати. У підсумку Пекін обійшов Алмати всього на 4 голоси.

Китайська столиця стане першим містом, яке прийняло як літню (в 2008 році), так і зимову Олімпіаду.

Проте де-факто олімпійські змагання прийматиме не лише Пекін, а й китайські округи Яньцин і Чжанцзякоу.

Пекін: хокей, фігурне катання, керлінг, шорт-трек, ковзанярський спорт.

Яньцин: бобслей, санний спорт, скелетон та гірські лижі.

Чжянцзякоу (180 км від Пекіна): лижні перегони, біатлон, лижне двоборство, стрибки з трампліну, фрістайл, сноуборд.

Церемонії відкриття та закриття Олімпіади відбудуться на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Саме він був головною ареною Ігор-2008.

Олімпійські символи Пекіна-2022

Офіційним талісманом зимових Олімпійських ігор-2022 року в Пекіні стала панда на ім’я Бін Дунь Дунь.

"Бін" з китайської перекладається як "лід", але це слово також означає чистоту та силу. "Дунь Дунь" символізує дітей. Талісман уособлює силу тіла та волі спортсменів, а також покликаний поширювати олімпійський дух.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1 — Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

В основі емблеми Олімпіади-2022 покладено китайський ієрогліф "зима". Верхня частина емблеми нагадує силует ковзаняра, а нижня - лижника. Зображення посередині символізує гірські хребти Китаю, лижні траси та ковзанки, де спортсмени змагатимуться під час Ігор.

Офіційний девіз зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор Пекіна - "Разом заради спільного майбутнього".

Associated Press

Чи зможуть глядачі відвідати Олімпіаду-2022

Через пандемію коронавірусу на Олімпійські ігри в Пекіні не пустять іноземних уболівальників. А от місцеві шанувальники спорту матимуть шанс побачити змагання на власні очі, проте це стосується лише жителів материкової частини Китаю.

Охочим потрапити на трибуни доведеться дотримуватися суворих вимог для запобігання розповсюдження COVID-19, як і спортсменам, які збираються виступити на Олімпіаді.

Антиковідні заходи для спортсменів на Олімпіаді-2022

До Піднебесної вільно пустять лише тих спортсменів, які пройшли повний курс вакцинації. Решті доведеться відбувати 21-денний карантин. Що стосується вакцини, то тут підійде будь-яка, яка була схвалена ВООЗ або окремо взятою країною.

У разі якщо спортсмену з певних причин не можна робити щеплення від коронавірусу, оргкомітет Ігор розгляне питання його допуску до змагань в індивідуальному порядку.

На Олімпіаді в Пекіні спортсмени зможуть пересуватися лише в межах спеціально створеного "міхура", який включатиме олімпійське селище та спортивні об’єкти.

Крім того, атлетів, а також тренерів та персонал, обов’язково щодня тестуватимуть на коронавірус.

Масовий бойкот Олімпіади-2022

Низка країн оголосили про дипломатичний бойкот Олімпійських і Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї.

Першими про це заявили США. Слідом за американцями від відвідання Олімпіади-2022 офіційними особами відмовилися Австралія, Велика Британія, Канада, Австрія, Бельгія, Косово, Литва, Нова Зеландія та Японія.

США та інші західні країни звинувачують Пекін в ув'язненні понад мільйона уйгурів, однієї із груп національних меншин, більшість з яких становлять мусульмани, у центрах утримання під вартою в Сіньцзяні. Деякі колишні ув'язнені стверджують, що їх катували, ґвалтували або піддавали насильницькій стерилізації.

Раніше The Metro із посиланням на джерело ВВС повідомляло, що китайська влада випробовує на заарештованих жителях уйгурського походження в Сіньцзяні систему штучного інтелекту, яка здатна віддалено визначати емоційний стан людини. Технологію вже протестували щонайменше на п'яти в'язнях, які були прив'язані до стільців за руки і щиколотки.

Пекін заперечує звинувачення, заявляючи, що табори є центрами перевиховання, створеними для боротьби із сепаратизмом та ісламістським тероризмом.

У КНР рішення США назвали "кричущою політичною провокацією" та "серйозною образою 1,4 мільярда китайців", а китайське МЗС заявило, що американських політиків і не запрошували на зимову Олімпіаду.

Своєю чергою, у Міжнародному олімпійському комітеті з повагою поставилися до рішення країн щодо дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

"Присутність урядовців та дипломатів - це суто політичне рішення кожного уряду, яке МОК у своєму політичному нейтралітеті повністю поважає", - йдеться у зверненні на сайті МОК.

Які країни відсторонили від Олімпіади-2022

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив команду КНДР (Північна Корея) від участі в зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Таке покарання винесене у зв'язку з тим, що влада країни не відпустили своїх спортсменів на літні Ігри-2022 у Токіо (Японія), пославшись на ситуацію з пандемією коронавірусу. Тим самим КНДР порушила Олімпійську хартію, повідомляється на сайті МОК.

Проте, північнокорейські спортсмени все ж матимуть шанс виступити в Пекіні у статусі нейтральних атлетів

Як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступатимуть на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ROC), яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях буде замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучатиме вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.

Хто представлятиме Україну на Олімпіаді-2022

Наразі відомо, що захищати честь України до Пекіна вирушать 41-42 спортсмени. Це більше, ніж було на попередніх зимових Іграх в Пхенчхані, коли українська команда вирушила до Південної Кореї в складі 33-х спортсменів.

На майбутню Олімпіаду "синьо-жовтим" вдалося завоювати ліцензії в біатлоні, фристайлі, фігурному катанні, санному спорті, лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноуборді, лижному двоборстві, скелетоні, стрибках з трампліна та шорт-треку.

Повний поіменний склад української збірної на Ігри в Пекіні Національний олімпійський комітет (НОК) затвердить пізніше.

Де дивитися Олімпійські ігри-2022

В Україні офіційним транслятором зимової Олімпіади в Пекіні є телеканал UA: Перший. Також змагання може буде дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.

ТСН.ua буде уважно стежити за виступами українських спортсменів та максимально оперативно розповідати про все головне та найцікавіше на зимових Іграх-2022.