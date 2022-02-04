Олімпійські ігри-2022: як крокувала стадіоном збірна України на церемонії відкриття (фото)

Олімпійські ігри-2022: як крокувала стадіоном збірна України на церемонії відкриття (фото)

Прапороносцем були двоє спортсменів.

У п'ятницю, 4 лютого , в Пекіні стартувала офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022.

Одними з перших здійснити традиційне коло стадіоном вирушила збірна України. Як відомо, прапороносцями на цій події від "синьо-жовтих" є олімпійський чемпіон із фристайлу на ОІ-2018 у Пхенчхані Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

До вашої уваги світлини того, як крокували ареною спортсмени "синьо-жовтих".

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Зазначимо, до столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що ТСН Проспорт проводить наразі текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття ОІ-2022.

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