Олімпійські ігри-2024 – день 1: розклад і результати виступів українців за 27 липня

В офіційно перший день змагань українці претендуватимуть на медалі у чотирьох видах спорту.

У суботу, 27 липня, на Олімпійських іграх-2024, які напередодні стартували в Парижі урочистою церемонією відкриття, будуть розіграні перші комплекти нагород.

В офіційно перший змагальний день Олімпіади-2024 розіграють 14 комплектів медалей у 8 видах спорту.

27 липня на Україна на Олімпійських іграх буде представлена у восьми видах спорту, в чотирьох з яких є можливість здобути нагороди. Загалом цього дня виступлять 26 українських спортсменів, а також свій другий матч зіграє збірна України з футболу, яка на старті поступилася Іраку (1:2).

У цьому матеріалі розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 27 липня, а також в режимі онлайн публікуємо їхні результати.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 27 липня боротимуться за медалі.

Розклад і результати виступів українців у перший день Олімпіади-2024 (27 липня)

11:00. Дзюдо. Дільшот Халматов: до 60 кг, перший раунд

11:30. Кульова стрільба. Павло Коростильов, Віктор Банькін: пістолет, 10 м, кваліфікація

12:00. Стрибки у воду. Вікторія Кесарь, Анна Письменська: синхронні стрибки, 3-метровий трамплін, фінал

12:15. Фехтування. Влада Харькова: особиста першість, шпага, 1/16 фіналу

12:40. Фехтування. Олена Кривицька: особиста першість, шпага, 1/16 фіналу

13:00. Теніс. Ангеліна Калініна: одиночний турнір, перше коло

13:05. Фехтування. Джоан Фейбі Бежура: особиста першість, шпага, 1/16 фіналу

13:30. Кульова стрільба. Олена Костевич: пістолет, 10 м, кваліфікація

13:50. Академічне веслування. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова: парні четвірки, перший кваліфікаційний заїзд

14:30. Теніс. Даяна Ястремська: одиночний турнір, перше коло

15:30. Велоспорт. Юлія Бірюкова: шосейний велоспорт, гонка з роздільним часом, фінал

16:00. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, перше коло

16:00. Теніс. Людмила Кіченок / Надія Кіченок: парний турнір, перше коло

16:30. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах: кваліфікація

17:00. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: байдарка-одиночка, перший заїзд

17:00. Дзюдо. Дільшот Халматов: до 60 кг, фінальні сутички (потенційно)

18:00. Футбол. Україна – Марокко: другий тур

19:10. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: байдарка-одиночка, другий заїзд

21:00. Настільний теніс. Соломія Братейко: одиночний турнір, 1/32 фіналу

22:30. Фехтування. Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура: особиста першість, шпага, матч за "золото" (потенційно)