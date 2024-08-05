Олімпійські ігри-2024 – день 10: розклад і результати виступів українців за 5 серпня

У десятий змагальний день Україну на Олімпіаді-2024 представляють 9 спортсменів, четверо з яких претендуватимуть на медалі.

У понеділок, 5 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається десятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня Україну на Олімпіаді представляють 9 спортсменів, з яких четверо претендують на медалі.

"Синьо-жовті" боротимуться за нагороди у кульовій стрільбі (Павло Коростильов), спортивній гімнастиці (Ілля Ковтун, Олег Верняєв) та веслувальному слаломі (Вікторія Ус).

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 5 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 5 серпня боротимуться за медалі.

Розклад і результати виступів українців у десятий день Олімпіади-2024 (5 серпня)

10:30. Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет, 25 м, фінал: Павло Коростильов

11:00. Стрибки у воду. 10-метрова вишка, одиночний турнір, кваліфікація: Софія Лискун

11:50. Легка атлетика. Біг на 400 м з/б, втішні забіги: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

12:20. Легка атлетика. Біг на 400 м, втішні забіги: Олександр Погорілко

12:45. Спортивна гімнастика. Паралельні бруси, фінал: Ілля Ковтун, Олег Верняєв

16:00. Стрибки у воду. Жінки, одиночний турнір, півфінал

16:00. Боротьба. Вільна боротьба, до 68 кг, 1/8 фіналу: Тетяна Сова

16:30. Веслувальний слалом. Каяк-крос, чвертьфінал: Вікторія Ус

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Перед десятим змагальним днем Україна має шість нагород на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 17-ту позицію в медальному заліку.

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