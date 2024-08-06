Олімпійські ігри-2024 – день 11: розклад і результати виступів українців за 6 серпня

В одинадцятий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 представлена 11 спортсменами.

У вівторок, 6 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається одинадцятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня Україну на Олімпіаді представлятимуть 11 спортсменів. Однак виграти медалі 6 серпня ніхто з них не зможе, адже всі змагання за їхньою участю є кваліфікаційними.

Водночас гарантувати медаль може Оксана Лівач, яка виступить у вільній боротьбі та в разі виходу до фіналу забезпечить Україні щонайменше "срібло".

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 6 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад і результати виступів українців в одинадцятий день Олімпіади-2024 (6 серпня)

10:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-четвірка, 500 м, кваліфікація: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов

11:00. Скелелазіння. Багатоборство, боулдеринг, півфінал: Євгенія Казбекова

12:00. Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 500 м, кваліфікація: Людмила Лузан та Анастасія Рибачок

12:30. Боротьба. Вільна боротьба, до 50 кг, 1/8 фіналу: Оксана Лівач

12:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-двійка, 500 м, кваліфікація: Олег Кухарик та Ігор Трунов

12:50. Легка атлетика. Метання списа, кваліфікація: Артур Фельфнер

14:00. Скелелазіння. Швидкість, кваліфікація: Ярослав Ткач

19:55. Боротьба. Вільна боротьба, до 50 кг, півфінал: Оксана Лівач (потенційно)

21:07. Легка атлетика. Біг на 400 м з/б, півфінал: Анна Рижикова

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Перед початком одинадцятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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