Олімпійські ігри-2024 – день 12: розклад і результати виступів українців за 7 серпня

У дванадцятий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 представлена 12 спортсменами, з яких четверо боротимуться за медалі.

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається дванадцятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня Україну на Олімпіаді представлятимуть 12 спортсменів, з яких четверо мають шанси здобути нагороди.

Боксер Олександр Хижняк проведе бій за "золото". Раніше "Полтавський танк" вийшов до фіналу, завдяки чому гарантував собі щонайменше срібну медаль.

У кваліфікації чоловічих стрибків у висоту спробуються пробитися до фіналу одразу три українські легкоатлети: Андрій Проценко, Олег Дорощук та Владислав Лавський.

Також свої перші сутички у греко-римській боротьбі проведуть олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк та Парвіз Насібов, який на минулій Олімпіаді завоював "срібло". Чвертьфінали та півфінали також відбудуться цього дня.

Крім того, за "бронзу" через втішні сутички позмагається борчиня вільного стилю Оксана Лівач. Для здобуття медалі українці потрібно здолати двох суперниць поспіль.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 7 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 7 серпня можуть завоювати медалі.

Розклад і результати виступів українців у дванадцятий день Олімпіади-2024 (7 серпня)

08:30. Легка атлетика. Естафетна ходьба, фінал: Іван Банзерук і Людмила Оляновська

10:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 500 м, кваліфікація: Марія Повх

11:05. Легка атлетика. Стрибки у висоту, кваліфікація: Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський

12:00. Боротьба. Вільна боротьба, до 50 кг, втішні сутички: Оксана Лівач

12:30. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/8 фіналу: Парвіз Насібов

12:30. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/8 фіналу: Жан Беленюк

12:40. Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 1000 м, кваліфікація: Павло Алтухов

13:50. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/4 фіналу: Парвіз Насібов (потенційно)

13:50. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/4 фіналу: Жан Беленюк (потенційно)

14:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 500 м, чвертьфінал: Марія Повх (потенційно)

15:10. Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 1000 м, чвертьфінал: Павло Алтухов (потенційно)

16:00. Стрибки у воду. Стрибки з 3-метрового трампліна, одиночний турнір, кваліфікація: Вікторія Кесарь

19:15. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 67 кг, півфінал: Парвіз Насібов (потенційно)

19:35. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 87 кг, півфінал: Жан Беленюк (потенційно)

21:50. Боротьба. Вільна боротьба, до 50 кг, бронзові сутички: Оксана Лівач (потенційно)

23:51. Бокс. До 80 кг, фінал: Олександр Хижняк

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Перед дванадцятим змагальним днем Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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