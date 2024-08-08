Олімпійські ігри-2024 – день 13: розклад і результати виступів українців за 8 серпня

У тринадцятий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 представлена 17 спортсменами, з яких семеро можуть здобути медалі.

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається тринадцятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня Україну на Олімпіаді представлять 17 спортсменів, з яких семеро претендуватимуть на нагороди.

Свій поєдинок за "золото" у греко-римській боротьбі проведе Парвіз Насібов, який напередодні вийшов до фіналу. Ще один борець греко-римського стилю Жан Беленюк після поразки у півфіналі позмагається за "бронзу".

До фіналу на 500-метрівці намагатиметься пробитися чоловіча байдарка-четвірка: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін. Фінал також відбудеться 8 серпня.

Крім того, за медалі спробує поборотися єдина представниця України у важкій атлетиці Каміла Конотоп.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 8 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад і результати виступів українців у тринадцятий день Олімпіади-2024 (8 серпня)

11:00. Художня гімнастика. Особисте багатоборство, кваліфікація, перша частина: Таїсія Онофрійчук

11:00. Скелелазіння. Багатоборство, складність, півфінал: Євгенія Казбекова

11:30. Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 200 м, кваліфікація: Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:00. Сучасне п'ятиборство. Раунд фехтування: Олександр Товкай, Владислав Чекан

12:30. Боротьба. Вільна боротьба, до 57 кг, 1/8 фіналу: Аліна Грушина

12:30. Боротьба. Вільна боротьба, до 86 кг, 1/8 фіналу: Василь Михайлов

12:50. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-четвірка, 500 м, півфінал: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

14:50. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, байдарка-четвірка, 500 м, фінал: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (потенційно)

15:30. Сучасне п'ятиборство. Раунд фехтування: Валерія Пермикіна

16:00. Художня гімнастика. Особисте багатоборство, кваліфікація, друга частина: Таїсія Онофрійчук

16:00. Важка атлетика. До 59 кг, фінал: Каміла Конотоп

19:35. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, до 86 кг, півфінал: Василь Михайлов (потенційно)

19:55. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 57 кг, півфінал: Аліна Грушина (потенційно)

20:55. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 67 кг, фінал: Парвіз Насібов

21:05. Боротьба. Греко-римська боротьба, до 87 кг, сутичка за "бронзу": Жан Беленюк

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Перед тринадцятим змагальним днем Україна має вісім нагород на ОІ-2024: три золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 17-ту позицію в медальному заліку.

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