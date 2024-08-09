Олімпійські ігри-2024 – день 14: розклад і результати виступів українців за 9 серпня

У чотирнадцятий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 представлена 17 спортсменами та побореться за п'ять медалей.

У п'ятницю, 9 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається чотирнадцятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня Україну на Олімпіаді представлять 17 спортсменів, з яких п'ять претендуватимуть на нагороди.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 9 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких Україна 9 серпня боротиметься за медалі.

Дивіться також: Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

Розклад і результати виступів українців у 14-й день Олімпіади-2024 (9 серпня)

11:00. Стрибки у воду. Стрибки з 10-метрової вишки, одиночний турнір, кваліфікація: Олексій Середа

11:00. Художня гімнастика. Групове багатоборство, кваліфікація, перша частина: Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна

Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 500 м, півфінал: Людмила Лузан та Анастасія Рибачок пройшли до фіналу, фінішувавши третіми у своєму півфінальному заїзді (1:55.62 хвилини).

Фінал за участю наших спортсменок відбудеться сьогодні о 13:40.

12:16. Художня гімнастика. Групове багатоборство, кваліфікація, друга частинаДіана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна

12:30. Боротьба. Вільна боротьба, до 62 кг, 1/8 фіналу: Ірина Коляденко

12:30. Боротьба. Вільна боротьба, понад 125 кг, 1/8 фіналу: Олександр Хоцянівський

13:40. Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 500 м, фінал: Людмила Лузан та Анастасія Рибачок

15:30. Художня гімнастика. Особисте багатоборство, фінал: Таїсія Онофрійчук

17:00. Брейкінг. Груповий раунд: Катерина Павленко, Анна Пономаренко

18:40. Сучасне п'ятиборство. Олександр Товкай, Владислав Чекан:

19:35. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, понад 125 кг, півфінал: Олександр Хоцянівський (потенційно)

19:55. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 62 кг, півфінал: Ірина Коляденко (потенційно)

20:30. Артистичне плавання. Дует, технічна програма: Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва

22:15. Брейкінг. Жінки, фінал: Катерина Павленко, Анна Пономаренко (потенційно)

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Перед чотирнадцятим змагальним днем Україна має десять нагород на ОІ-2024: три золоті, три срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 15-ту позицію в медальному заліку.

Усі найцікавіші події Олімпіади можна знайти в лінії українського ліцензійного букмекера Favbet.