Олімпійські ігри-2024 – день 15: розклад і результати виступів українців за 10 серпня

У передостанній змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 буде представлена 17 спортсменами та побореться за дев'ять медалей.

У суботу, 10 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається передостанній, п'ятнадцятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня буде розіграно 39 комплектів медалей. Від України виступлять 17 спортсменів, які претендуватимуть на дев'ять нагород.

10 серпня Україна точно не залишиться без медалі, адже напередодні борчиня вільного стилю Ірина Коляденко пробилася до фіналу та гарантувала собі щонайменше "срібло". Вона проведе поєдинок за "золото".

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 10 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 10 серпня боротимуться за медалі.

Розклад і результати виступів українців у 15-й день Олімпіади-2024 (10 серпня)

11:00. Стрибки у воду. 10-метрова вишка, одиночний турнір, півфінал: Олексій Середа

11:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 500 м, півфінал: Марія Повх

12:00. Боротьба. Вільна боротьба, понад 125 кг, втішні сутички: Олександр Хоцянівський

12:30. Боротьба. Вільна боротьба, до 97 кг, 1/8 фіналу: Муразі Мчедлідзе

12:40. Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 200 м, півфінал: Анастасія Рибачок, Людмила Лузан

13:40. Веслування на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка, 500 м, фінал: Марія Повх (потенційно)

14:30. Сучасне п'ятиборство. Півфінали Б: Валерія Пермикіна

14:40. Веслування на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка, 200 м, фінал: Анастасія Рибачок, Людмила Лузан (потенційно)

15:00. Художня гімнастика. Групове багатоборство, фінал: Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна

16:00. Стрибки у воду. Чоловіки, 10-метрова вишка, одиночний турнір, фінал: Олексій Середа (потенційно)

17:00. Брейкінг. Груповий раунд: Олег Кузнєцов

19:35. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, до 97 кг, півфінал: Муразі Мчедлідзе (потенційно)

20:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту, фінал: Олег Дорощук

20:30. Артистичне плавання. Дует, довільна програма, фінал: Марія Алексіїва та Владислава Алексіїва

21:05. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, понад 125 кг, поєдинок за "бронзу": Олександр Хоцянівський (потенційно)

22:15. Боротьба. Вільна боротьба, до 62 кг, фінал: Ірина Коляденко

22:15. Брейкінг. Чоловіки, фінал: Олег Кузнєцов (потенційно)

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Перед початком 15-го змагального дня Україна має одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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