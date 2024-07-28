Олімпійські ігри-2024 – день 2: розклад і результати виступів українців за 28 липня

У другий змагальний день на Олімпіаді-2024 виступлять 14 українських спортсменів.

У неділю, 28 липня, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

В офіційно другий змагальний день Олімпіади-2024 буде розіграно 13 комплектів медалей.

28 липня на Олімпійських іграх-2024 виступлять 14 українських спортсменів, троє з яких мають можливість здобути нагороди.

У цьому матеріалі розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 28 липня, а також в режимі онлайн публікуємо їхні результати.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 28 липня претендуватимуть на медалі.

Розклад і результати виступів українців у другий день Олімпіади-2024 (28 липня)

10:30. Спортивна гімнастика. Анна Лащевська: субдивізіон №1, кваліфікація

Не раніше 11:00. Дзюдо. Богдан Ядов: до 66 кг, 1/16 фіналу

12:15. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, 10 м, кваліфікація

12:30. Настільний теніс. Маргарита Песоцька – Ораван Парананг (Таїланд): одиночний турнір, 1/32 фіналу

12:43. Плавання. Олександр Желтяков: 100 м, спина, кваліфікація

13:00. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов: легкі парні двійки, третій кваліфікаційний заїзд

Не раніше 14:30. Теніс. Еліна Світоліна – Моюка Учіджіма (Японія): одиночний турнір, 1/32 фіналу

15:10. Велоспорт: Яна Беломоіна: маунтенбайк, кросс-кантрі, фінал

Не раніше 15:50. Бадмінтон. Поліна Бугрова – Григорія Тунджунг (Індонезія): груповий етап, перший тур

Не раніше 16:00. Теніс. Марта Костюк – Лулу Сан (Нова Зеландія): одиночний турнір, 1/32 фіналу

16:30. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: байдарка, півфінал

17:00. Дзюдо. Богдан Ядов: до 66 кг, фінальні сутички (потенційно)

Не раніше 17:30. Теніс. Ангеліна Калініна – Аранча Рус (Нідерланди): одиночний турнір, 1/32 фіналу

18:45. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: байдарка, фінал (потенційно)

Не раніше 19:00. Теніс. Даяна Ястремська – Лаура Пігоссі (Бразилія): одиночний турнір, 1/32 фіналу

22:32. Плавання. Олександр Желтяков: 100 м, спина, півфінал (потенційно)