Олімпійські ігри-2024 – день 3: розклад і результати виступів українців за 29 липня

У третій змагальний день Україну на Олімпіаді-2024 представлять 25 спортсменів.

У понеділок, 29 липня, українські спортсмени продовжують боротися за нагороди на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У третій змагальний день Олімпіади-2024 виступлять 25 українських спортсменів, 12 з них претендуватимуть на медалі.

Розповідаємо, хто з українців та коли змагатиметься на Олімпіаді 29 липня, а також в режимі онлайн публікуємо їхні результати.

Жирним виділено дисципліни, у яких наші спортсмени 29 липня боротимуться за медалі.

Розклад і результати виступів українців у третій день Олімпіади-2024 (29 липня)

10:00. Фехтування. Олена Кравацька: шабля, одиночний турнір, 1/32 фіналу

10:15. Кульова стрільба. Олена Костевич, Віктор Банькін: мікст, пістолет, 10 м, кваліфікація

11:00. Дзюдо. Дар'я Білодід: до 57 кг, 1/16 фіналу

11:25. Фехтування. Ольга Харлан: шабля, одиночний турнір, 1/16 фіналу

11:40. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов: легкі парні четвірки, втішні заїзди

11:50. Фехтування. Аліна Комащук: шабля, одиночний турнір, 1/16 фіналу

12:00. Стрибки у воду. Олексій Середа, Кірілл Болюх: синхронні стрибки, 10-метрова вишка, фінал

12:13. Плавання. Ніка Шарафутдінова: 100 м, спина, кваліфікація

12:28. Плавання. Михайло Романчук: 800 м, вільний стиль, кваліфікація

13:00. Настільний теніс. Ярослав Жмуденко: одиночний розряд, 1/32 фіналу

13:00. Теніс. Даяна Ястремська: одиночний турнір, друге коло

13:00. Теніс. Людмила Кіченок / Надія Кіченок: парний турнір, перше коло

13:00. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, друге коло

13:00. Теніс. Марта Костюк / Даяна Ястремська: парний турнір, перше коло

15:10. Велоспорт. Олександр Гудима: маунтенбайк, крос-кантрі, фінал

17:00. Дзюдо. Дар'я Білодід: до 57 кг, фінальні сутички (потенційно)

17:50. Бокс. Дмитро Ловчинський: понад 92 кг, 1/8 фіналу

18:30. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах: командне багатоборство, фінал

20:00. Теніс. Еліна Світоліна: одиночний турнір, друге коло

21:57. Плавання. Ніка Шарафутдінова: 100 м, спина, півфінали (потенційно)

22:45. Фехтування. Олена Кравацька, Ольга Харлан, Аліна Комащук: шабля, одиночний турнір, фінал (потенційно)