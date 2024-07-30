Олімпійські ігри-2024 – день 4: розклад і результати виступів українців за 30 липня

У четвертий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 претендуватиме на одну медаль.

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбудеться четвертий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 11 комплектів медалей. Україна претендуватиме лише на одну нагороду – за неї боротиметься жіноча збірна України з фехтування на шпагах, яка розпочне виступи з чвертьфіналу.

Також цього дня матч заключного туру групового етапу проведе збірна України з футболу, яка для виходу до плейоф намагатиметься обіграти Аргентину.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 30 липня, а також запрошуємо вас стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Зазначимо, що після третього дня Олімпіади-2024 у скарбничці України вже є перша нагорода – "бронзу" в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

Розклад і результати виступів українців у четвертий день Олімпіади-2024 (30 липня)

11:00. Настільний теніс. Маргарита Песоцька: одиночний турнір, 1/16 фіналу

Не раніше 12:00. Бадмінтон. Поліна Бугрова: одиночний турнір, груповий етап

12:00. Плавання. Денис Кесіль: 200 м, батерфляй, кваліфікація

14:18. Стрільба з лука. Михайло Усач: одиночний турнір, 1/32 фіналу

14:30. Фехтування. Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломеєва: шпага, командний турнір, чвертьфінал

Не раніше 14:30. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, 1/8 фіналу: проти Марії Саккарі з Греції

16:00. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каное, кваліфікація, перший заїзд

Не раніше 16:00. Теніс. Еліна Світоліна: одиночний турнір, 1/8 фіналу: проти чешки Барбори Крейчикової

18:00. Футбол. Україна – Аргентина: груповий етап, третій тур

Не раніше 18:30. Теніс. Марта Костюк, Даяна Ястремська: парний турнір, 1/8 фіналу: проти представниць Китайського Тайбею Сє Шувей та Цао Чіаї

21:30. Фехтування. Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломеєва: шпага, командний турнір, фінал (потенційно)

21:32. Бокс. Олександр Хижняк: до 80 кг, 1/8 фіналу