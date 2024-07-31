Олімпійські ігри-2024 – день 5: розклад і результати виступів українців за 31 липня

У п'ятий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 має шанси здобути медалі у чотирьох видах спорту.

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається п'ятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня на Олімпіаді виступатимуть 17 українських спортсменів. На медалі "синьо-жовті" претендуватимуть у чотирьох видах спорту: стрибки у воду, академічне веслування, веслувальний слалом та спортивна гімнастика.

Дивіться розклад українських олімпійців на 31 липня та стежте за результатами їхніх виступів в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 31 липня боротимуться за медалі.

Зазначимо, що після четвертого змагального дня ОІ-2024 у скарбничці України одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

Розклад і результати виступів українців у п'ятий день Олімпіади-2024 (31 липня)

10:00. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, стрільба з трьох позицій, 50 м, кваліфікація

12:00. Стрибки у воду. Ксенія Байло, Софія Лискун: синхронні стрибки, 10-метрова вишка, фінал

12:24. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов: легкі парні двійки, півфінал

12:21. Плавання. Олександр Желтяков: 200 м, спина, кваліфікація

13:38. Академічне веслування. Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко: парні четвірки, фінал

16:30. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каное, півфінал

18:25. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каное, фінал (потенційно)

18:30. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун, Олег Верняєв: особисте багатоборство, фінал

Не раніше 19:00. Теніс. Людмила Кіченок / Надія Кіченок: парний турнір, 1/8 фіналу

Не раніше 21:30. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, чвертьфінал

21:32. Бокс. Айдер Абдураімов: до 57 кг, 1/8 фіналу

22:47. Плавання. Олександр Желтяков: 200 м, спина, півфінал (потенційно)

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