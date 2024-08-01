Олімпійські ігри-2024 – день 6: розклад і результати виступів українців за 1 серпня

У шостий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 буде представлена 10 спортсменами.

У четвер, 1 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається шостий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня на Олімпіаді виступлять 10 українських спортсменів. Для шести з них 1 серпня розігруватимуться медалі. "Синьо-жовті" претендуватимуть на нагороди в легкій атлетиці (спортивна ходьба), кульовій стрільбі та дзюдо.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 1 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 1 серпня боротимуться за медалі.

Зазначимо, що після п'ятого змагального дня ОІ-2024 у скарбничці України залишається одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

Результати виступів українців у шостий день Олімпіади-2024 (1 серпня)

08:30. Легка атлетика. Ігор Главан: спортивна ходьба на 20 км, фінал

10:20. Легка атлетика. Олена Собчук, Марія Сахарук, Людмила Оляновська: спортивна ходьба на 20 км, фінал

10:30. Кульова стрільба. Сергій Куліш: гвинтівка, стрільба з трьох положень, 50 м, фінал

11:00. Дзюдо. Єлизавета Литвиненко: до 78 кг, 1/8 фіналу

12:14. Стрільба з лука. Вероніка Марченко: одиночний турнір, 1/32 фіналу

12:18. Плавання. Владислав Бухов: 50 м, вільний стиль, кваліфікація

Не раніше 17:00. Теніс. Людмила Кіченок / Надія Кіченок: парний розряд, чвертьфінал

17:00. Дзюдо. Єлизавета Литвиненко: до 78 кг, фінальні сутички (потенційно)

21:44. Плавання. Владислав Бухов: 50 м, вільний стиль, півфінал (потенційно)

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