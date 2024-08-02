Олімпійські ігри-2024 – день 7: розклад і результати виступів українців за 2 серпня

У сьомий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 буде представлена 20 спортсменами, з яких троє боротимуться за медалі.

У п'ятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається сьомий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня на Олімпіаді виступлять 20 українських спортсменів. Для трьох з них 2 серпня розігруватимуться медалі.

"Синьо-жовті" поборються на нагороди в стрибках у воду (Данило Коновалов, Олег Колодій) та дзюдо (Христина Гоман).

Крім того, відбудеться кваліфікація в легкій атлетиці, де зокрема до фіналу спробують пробитися Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок), Михайло Кохан (метання молота).

Чвертьфінальний поєдинок проведе Олександр Хижняк, який залишається єдиним представником України у боксі на Іграх у Парижі.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 2 серпня, а також пропонуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 2 серпня можуть здобути медалі.

Зазначимо, що після шостого змагального дня Україна має у своїй медальній скарбничці на ОІ-2024 дві нагороди – Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

Розклад і результати виступів українців у сьомий день Олімпіади-2024 (2 серпня)

10:00. Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет, 25 м, точність: Олена Костевич

11:00. Дзюдо. Понад 78 кг, 1/16 фіналу: Христина Гоман

11:10. Легка атлетика. Метання молота, група А, кваліфікація: Михайло Кохан

11:15. Легка атлетика. Стрибки у висоту, кваліфікація: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко

12:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3-метровий трамплін, фінал: Данило Коновалов та Олег Колодій

12:06. Академічне веслування. Легкі парні двійки, фінал Б: Ігор Хмара та Станіслав Ковальов

13:00. Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет, 25 м, швидкість: Олена Костевич

17:00. Дзюдо. Жінки, понад 78 кг, фінальні сутички: Христина Гоман (потенційно)

17:40. Веслувальний слалом. Каяк-крос, гонка з роздільним часом: Вікторія Ус

19:15. Легка атлетика. Потрійний стрибок, кваліфікація: Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун

20:10. Легка атлетика. Естафета 4х400 м, мікст, кваліфікація: Олександр Погорілко, Тетяна Мельник, Данило Даниленко та Мар'яна Шостак

21:10. Легка атлетика. Штовхання ядра, кваліфікація: Роман Кокошко

22:36. Бокс. До 80 кг, чвертьфінал: Олександр Хижняк

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