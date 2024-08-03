Олімпійські ігри-2024 – день 8: розклад і результати виступів українців за 3 серпня

У восьмий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 буде представлена 11 спортсменами та побореться за п'ять медалей.

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбується восьмий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня на Олімпіаді виступлять 11 українських спортсменів, які боротимуться за п'ять медалей.

"Синьо-жовті" претендують на нагороди у велоспорті (Анатолій Будяк), спортивній гімнастиці (Ілля Ковтун, Олег Верняєв), командному фехтуванні на шаблях (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова) та потрійному стрибку (Марина Бех-Романчук).

Крім того, Михайло Романчук намагатиметься подолати кваліфікацію на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де виборов "срібло" Олімпіади-2020 у Токіо.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 3 серпня та запрошуємо стежити за їхніми результати в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 3 серпня боротимуться за медалі.

Розклад і результати виступів українців у восьмий день Олімпіади-2024 (3 серпня)

10:00. Стендова стрільба. Скіт, перший день, кваліфікація: Ірина Маловічко

12:00. Велоспорт. Шосейна гонка, фінал: Анатолій Будяк

12:25. Плавання. 1500 м, вільний стиль, кваліфікація: Михайло Романчук

14:00. Фехтування. Шабля, командна першість, чвертьфінал: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова

16:30. Спортивна гімнастика. Вільні вправи, фінал: Ілля Ковтун

16:30. Веслувальний слалом. Каяк-крок, перший раунд: Вікторія Ус

18:16. Спортивна гімнастика. Вправи на коні, фінал: Олег Верняєв

21:00. Фехтування. Шабля, командна першість, фінал: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова (потенційно)

21:20. Легка атлетика. Потрійний стрибок, фінал: Марина Бех-Романчук

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

"Синьо-жовті" вже вибороли дві медалі: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

Ще одну медаль ОІ-2024, щонайменше бронзову, гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

Усі найцікавіші події Олімпіади можна знайти в лінії українського ліцензійного букмекера Favbet.