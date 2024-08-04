Олімпійські ігри-2024 – день 9: розклад і результати виступів українців за 4 серпня

У дев'ятий змагальний день Україна на Олімпіаді-2024 представлена 17 спортсменами, з яких семеро боротимуться за медалі.

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається дев'ятий змагальний день. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Цього дня Україну на Олімпіаді представлять 17 українських спортсменів, з яких семеро претендуватимуть за медалі.

"Синьо-жовті" поборються за нагороди у велоспорті (Юлія Бірюкова), стендовій стрільбі (Ірина Маловічко), спортивній гімнастиці (Назар Чепурний, Ігор Радівілов) та легкій атлетиці, де Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко виступлять у фіналі зі стрибків у висоту, а Михайло Кохан спробує піднятися на п'єдестал у метанні молота.

Також цього дня свій півфінальний поєдинок проведе боксер Олександр Хижняк, який раніше вже гарантував собі щонайменше "бронзу" ОІ-2024.

Розповідаємо, хто з українських олімпійців та коли змагатиметься 4 серпня, а також запрошуємо стежити за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Жирним виділено дисципліни, у яких українські спортсмени 4 серпня боротимуться за медалі.

Розклад і результати виступів українців у дев'ятий день Олімпіади-2024 (4 серпня)

10:00. Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет, 25 м, кваліфікація, точність: Павло Коростильов, Максим Городинець

10:30. Стендова стрільба. Скіт, кваліфікація, другий день: Ірина Маловічко

12:45. Легка атлетика. Метання молота, кваліфікація: Ірина Климець

13:35. Легка атлетика. Біг на 400 м з/б, кваліфікація: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

14:00. Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет, 25 м, кваліфікація, швидкострільність: Павло Коростильов, Максим Городинець:

15:00. Велоспорт. Шосейна гонка, фінал: Юлія Бірюкова

16:30. Стендова стрільба. Скіт, фінал: Ірина Маловічко (потенційно)

17:24. Спортивна гімнастика. Назар Чепурний, Ігор Радівілов: опорний стрибок, фінал

17:45. Веслувальний слалом. Каяк-крос, кваліфікація: Вікторія Ус

18:22. Бокс. До 80 кг, півфінал: Олександр Хижняк:

20:05. Легка атлетика. Біг на 400 метрів, кваліфікація: Олександр Погорілко

20:55. Легка атлетика. Стрибки у висоту, фінал: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко

21:30. Легка атлетика. Метання молота, фінал: Михайло Кохан

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Перед дев'ятим змагальним днем у скарбничці "синьо-жовтих" уже три медалі на ОІ-2024: одна золота, одна срібна та одна бронзова. Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а також разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлію Бакастовою здобула "золото" в командній шаблі. Крім того, Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

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