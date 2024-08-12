Олімпійські ігри-2024 офіційно завершено: яскраві фото з церемонії закриття

ХХХIII літня Олімпіада добігла до свого кінця.

У неділю, 11 серпня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор-2024.

Урочистий захід відбувався на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені.

Делегація збірної України також взяла участь у церемонії закриття Олімпіади-2024. Прапор України несли борець Парвіз Насібов та веслувальниця Людмила Лузан, які на Іграх у Парижі здобули срібні медалі.

Яскраве шоу супроводжувалося виступами великої кількості зірок. Наприкінці перед публікою виступив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Після цього Париж передав естафету американському Лос-Анджелесу, де відбудуться наступні Олімпійські ігри 2028 року.

Родзинкою шоу стала поява голівудського актора Тома Круза, який спустився з вершини стадіону "Стад де Франс" з олімпійським прапором у руках. Далі, за сценарієм, він "доставив" його до Лос-Анджелеса.

“Your mission, should you choose to accept it, is to bring the Olympic flag to Los Angeles.”



Tom Cruise: #Paris2024 #LA28 #ClosingCeremony pic.twitter.com/bLsZJTc0xy — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

У Лос-Анджелесі на честь приймання естафети для проведення наступних Олімпійських іграх виступили Біллі Айліш, Снуп Дог та Red Hot Chili Peppers.

Потім чотириразовий чемпіон ОІ-2024 французький плавець Леон Маршан приніс на стадіоні "Стад де Франс" олімпійський вогонь, який загасили. Таким чином, Ігри в Парижі офіційно завершено.

Дивіться ефектні фото з церемонії закриття Олімпіади-2024.

Церемонія закриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

XXXIII літня Олімпіада тривала від 26 липня до 11 серпня. У ній взяли участь 10 500 атлетів із 206 країн.

На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну на Іграх-2024 представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту.

Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.

Із таким результатом Україна посіла 22-те місце в загальному медальному заліку та посіла 17-те місце за кількістю виграних нагород.

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