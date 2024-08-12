Олімпійські ігри-2024 офіційно завершено: яскраві фото з церемонії закриття

ХХХIII літня Олімпіада добігла до свого кінця.
У неділю, 11 серпня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор-2024.
Урочистий захід відбувався на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені.
Делегація збірної України також взяла участь у церемонії закриття Олімпіади-2024. Прапор України несли борець Парвіз Насібов та веслувальниця Людмила Лузан, які на Іграх у Парижі здобули срібні медалі.
Яскраве шоу супроводжувалося виступами великої кількості зірок. Наприкінці перед публікою виступив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.
Після цього Париж передав естафету американському Лос-Анджелесу, де відбудуться наступні Олімпійські ігри 2028 року.
Родзинкою шоу стала поява голівудського актора Тома Круза, який спустився з вершини стадіону "Стад де Франс" з олімпійським прапором у руках. Далі, за сценарієм, він "доставив" його до Лос-Анджелеса.
“Your mission, should you choose to accept it, is to bring the Olympic flag to Los Angeles.”— The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024
Tom Cruise: #Paris2024 #LA28 #ClosingCeremony pic.twitter.com/bLsZJTc0xy
У Лос-Анджелесі на честь приймання естафети для проведення наступних Олімпійських іграх виступили Біллі Айліш, Снуп Дог та Red Hot Chili Peppers.
Потім чотириразовий чемпіон ОІ-2024 французький плавець Леон Маршан приніс на стадіоні "Стад де Франс" олімпійський вогонь, який загасили. Таким чином, Ігри в Парижі офіційно завершено.
Дивіться ефектні фото з церемонії закриття Олімпіади-2024.
XXXIII літня Олімпіада тривала від 26 липня до 11 серпня. У ній взяли участь 10 500 атлетів із 206 країн.
На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну на Іграх-2024 представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту.
Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.
Із таким результатом Україна посіла 22-те місце в загальному медальному заліку та посіла 17-те місце за кількістю виграних нагород.
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