Олімпійські ігри 2024: підбірка епічних фото учасників з України і всього світу

Літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі продовжують дарувати світу захоплюючі спортивні моменти та яскраві емоції атлетів з усього світу.

У Парижі тривають Олімпійські ігри 2024. Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Найяскравіші фото з ігор 2024 дивіться на ТСН.ua.

Серби Зорана Арунович (ліворуч) і Дамір Мікец радіють після завоювання золотої медалі у змішаних командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 м.

Серби Зорана Арунович (ліворуч) і Дамір Мікец / Фото: Associated Press

Румунка Бернадетта Соч грає проти українки Маргарити Песоцької під час матчу одиночного розряду жіночого одиночного розряду змагань з настільного тенісу.

Румунка Бернадетта Соч / Фото: Associated Press

Польська спортсменка Олександра Ярецька (ліворуч) змагається зі спортсменкою зі США Хедлі Хусісіан у чвертьфінальному поєдинку жіночої збірної з фехтування на шпагах.

Польська спортсменка Олександра Ярецька (ліворуч) змагається зі спортсменкою зі США Хедлі Хусісіан / Фото: Associated Press

Хуліо Хоррего з Гондурасу бере участь у запливі на дистанції 200 метрів брасом серед чоловіків.

Хуліо Хоррего з Гондурасу / Фото: Associated Press

Івета Міцуликова з Чехії виконує трюк під час розминки перед кваліфікацією у парку серед жінок у велогонках BMX фрістайлом.

Івета Міцуликова з Чехії / Фото: Associated Press

Пьон Сон Гьон з Північної Кореї грає проти німкені Ніни Міттелхем під час жіночого одиночного розряду 1/8 фіналу з настільного тенісу.

Пьон Сон Гьон з Північної Кореї / Фото: Associated Press

Іспанець Альваро Роблес грає проти бразильця Уго Кальдерано під час чоловічого одиночного розряду 1/8 фіналу настільного тенісу.

Іспанець Альваро Роблес / Фото: Associated Press

Гравці Словенії намагаються заблокувати удар Німеччини під час жіночого гандбольного матчу.

Гравці Словенії намагаються заблокувати удар Німеччини / Фото: Associated Press

Кейлі Маккеоун з Австралії бере участь у півфіналі жіночого плавання на 100 метрів на спині.

Кейлі Маккеоун з Австралії / Фото: Associated Press

Та найкращим фото з Олімпійських ігор вже охрестили знімок фотографа Жерома Брює на якому Габріель Медіна з Бразилії виходить із хвилі третього раунду чоловічого серфінгу.

Габріель Медіна з Бразилії / Фото: Getty Images

Яскраві фото українців на Олімпійських іграх 2024

Поля Бугрова з України грає проти Терези Свабікової з Чехії під час матчу групового етапу жіночого одиночного розряду з бадмінтону.

Поля Бугрова з України / Фото: Associated Press

Ілля Ковтун, українець, готується до виступу на кільцях під час командного раунду чоловічої спортивної гімнастики.

Ілля Ковтун готується до виступу на кільцях / Фото: Associated Press

Ігор Радівілов, українець, виступає на кільцях під час фінального раунду чоловічої команди зі спортивної гімнастики.

Ігор Радівілов виступає на кільцях / Фото: Associated Press

Українка Ольга Харлан (праворуч), володарка бронзової медалі в індивідуальних змаганнях на шаблях серед жінок, святкує на п’єдесталі пошани разом із француженками Манон Апіті Брюне (у центрі), яка отримала золото та Сарою Бальцер (ліворуч), яка отримала срібну медаль.

Українка Ольга Харлан святкує на п’єдесталі / Фото: Associated Press

Чой Себін з Південної Кореї (ліворуч) змагається з українкою Ольгою Харлан у фінальному поєдинку на шаблях серед жінок.

Чой Себін з Південної Кореї (ліворуч) змагається з українкою Ольгою Харлан / Фото: Associated Press

Радомир Стельмах, українець, виступає на коні під час фіналу чоловічої команди зі спортивної гімнастики.

Радомир Стельмах виступає на коні / Фото: Associated Press

Ілля Ковтун з України виступає на коні під час фіналу чоловічої команди зі спортивної гімнастики.

Ілля Ковтун виступає на коні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 29 липня Україна виграла першу медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі. "Бронзу" в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан. У поєдинку за "бронзу" проти південнокореянки Чой Себін наша спортсменка здійснила феєричний камбек і здобула вольову перемогу (15:14), поступаючись під час сутички з рахунком 5:11. Фото дивіться на ТСН.ua.

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