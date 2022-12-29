Олімпійські ігри, Євробаскет та новий чемпіон світу з футболу: чим запам'ятається 2022 рік у світі спорту

Ми зібрали найцікавіші спортивні події, які відбулися протягом року, що минає.

Рік, що минає, виявися багатим на різноманітні спортивні події. В 2022 відбулися, зокрема, зимові Олімпійські ігри, перенесена континентальна першість з баскетболу та футбольний Чемпіонат світу у Катарі, який уперше в історії було проведено у зимовий період.

ТСН Проспорт пропонує згадати вам, що лишить цей рік у історії.

Олімпійські ігри-2022

Від 4-го до 20 лютого в Пекіні відбувалися Олімпійські ігри-2022. На XXIV зимовій Олімпіаді проводилися змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграли 109 комплектів медалей.

Переможцем загальнокомандного медального заліку Олімпіади-2022 стала збірна Норвегії, яка виборола 37 медалей.

Німеччина з 27 медалями, серед яких 12 золотих, посіла друге місце в командному заліку за підсумками Олімпіади-2020. Третє місце дісталося господарям Олімпійських ігор — спортсмени з Китаю завоювали 15 медалей.

Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022 став норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо, в активі якого п'ять медалей – чотири золоті та одна бронза.

Фото: Associated Press

Серед жінок найкращою виявилася біатлоністка з Норвегії Марте Олсбю-Ройселанд, яка, як і її співвітчизник Бьо, забрала з Пекіна п'ять нагород, але виграла трохи менше золотих – у її активі три перші місця та два треті.

Санкції проти Росії та Білорусі

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Через це постраждали атлети країни-агресорки, адже спорт не поза політикою.

У перші дні вторгнення МОК та інші міжнародні спортивні організації почали запроваджувати санкції проти Росії. Обмеження стосувалися не лише проведення змагань на території країни, під заборону потрапили і спортсмени.

Фото: Associated Press

Упродовж всього 2022 року питання дії міжнародних санкцій проти РФ та Білорусі неодноразово підіймалося. І хоча останнім рішенням у МОК дали зрозуміти, що шукають варіанти для атлетів цих країн, за деякими винятками Росія та її атлети залишаються поза великим спортом на міжнародному рівні.

Паралімпійські ігри-2022

Паралімпіада-2022 стала першим великим турніром, на якому почали діяти санкції міжнародного спорту проти Росії та Білорусі – параатлетів цих країн не допустили навіть під нейтральним прапором, причому це рішення було ухвалене буквально перед початком турніру.

Фото: Associated Press

Перше місце в медальному заліку посів Китай, який виборов 61 медаль (18-20-23).

Друге місце сенсаційно виборола українська збірна. Змагання в столиці Піднебесної наші параатлети завершили з 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзовихДля української збірної це найкращий результат в історії зимових Паралімпійських ігор. Ніколи раніше наші параатлети не завершували змагання в топ-2 медального заліку. До цього рекордним було третє місце на Іграх 2006 року. Потім українці тричі поспіль фінішували в топ-5 медального заліку.

Замкнула топ-3 медального заліку Канада – 25 медалей (8-6-11).

Євробаскет-2022

Чемпіонат Європи з баскетболу мав відбутися від 2 до 29 вересня 2021 року, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.

У фіналі Євробаскету, який відбувся у німецькому Берліні, збірна Іспанії здолала національну команду Франції. Поєдинок завершився з рахунком 88:76.

Фото: Associated Press

Іспанці вчетверте в історії стали чемпіонами Європи. Всі чотири титули вони виграли із Серджо Скаріоло на посаді головного тренера. До цього Іспанія вигравала Євробаскет у 2009, 2011 та 2015 роках.

Україна також брала участь у турнірі, вийшовши з групи та у 1/8 фіналу програвши команді Польщі.

Чемпіонат світу-2022 з футболу

Перший в історії чемпіонат світу з футболу, що тривав взимку, закінчився у Катарі перемогою збірної Аргентини.

Фото: Associated Press

На старті ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Це дозволило підопічним Ліонеля Скалоні з першого місця вийти до плейоф.

В 1/8 фіналу "альбіселесте" обіграли Австралію (2:1). У чвертьфіналі Лео Мессі та компанія вибили збірну Нідерландів – основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті тріумфували аргентинці. У півфіналі "альбіселесте" розгромили національну команду Хорватії (3:0).

У вирішальному матчі аргентинці здолали на той момент чинних чемпіонів – команду Францію (3:3 в основний та додатковий час, 4:2 у серії пенальті).

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