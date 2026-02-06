Олімпійські ігри-2026 – день 1: розклад і результати виступів українців 7 лютого

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

У суботу, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо будуть розіграні перші комплекти медалей.

В офіційно перший змагальний день Олімпіади-2026 українські спортсмени виступатимуть у фристайлі, гірськолижному спорті, лижних перегонах, санному спорті та фігурному катанні.

"Синьо-жовті боротимуться за медалі у гірськолижному спорті та лижних перегонах.

Розклад та результати виступів українців у 1-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1). Катерина Коцар

12:30. Гірські лижі. Жінки. Швидкісний спуск, третє тренування. Анастасія Шепіленко

12:30. Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск. Дмитро Шеп'юк

12:35. Фристайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2). Катерина Коцар

14.00. Лижні перегони. Жінки, скіатлон (10 км + 10 км). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

14:30. Санний спорт. Жінки. Одиночки, офіційне тренування. Юліанна Туницька, Олена Смага

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки ​​(спроба 1). Антон Дукач, Андрій Мандзій

19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки ​​(спроба 2). Антон Дукач, Андрій Мандзій

20:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночки (чоловіки, коротка програма). Кирило Марсак

На XXV зимовій Олімпіаді виступить близько 2900 спортсменів із 93 країн. У 16 дисциплінах буде розіграно 116 комплектів медалей – це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.