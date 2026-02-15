ТСН у соціальних мережах

Проспорт
126
1 хв

Олімпійські ігри-2026 – день 10: розклад і результати виступів українців 16 лютого

У десятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 5 українських спортсменів.

Максим Приходько
Катерина Коцар

Катерина Коцар / © Associated Press

У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться десятий змагальний день.

Цього дня виступлять 5 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у чотирьох видах спорту та боротимуться за медалі у трьох з них.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у десятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 10-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11.00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп'юк

12:17. Шорттрек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги. Олег Гандей

14:30. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп'юк

20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал. Катерина Коцар

20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2). Євген Марусяк, Віталій Калініченко

21:20. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (у разі кваліфікації)

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

