ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Олімпійські ігри-2026 – день 11: розклад і результати виступів українців 17 лютого

В одинадцятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 14 українських спортсменів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Котовський

Дмитро Котовський / © Associated Press

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться одинадцятий змагальний день.

Цього дня виступлять 14 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у трьох видах спорту, в двох з них 17 лютого будуть розіграні медалі.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів в одинадцятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців в 11-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11.00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

11:45. Фристайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

12:30. Фристайл. Акробатика Жінки. Кваліфікація (спроба 2). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

14:30. Фристайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

14:45. Лижне двоборство. Перегони на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. Фристайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

15:30. Біатлон. Естафета, чоловіки. Збірна України (Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк)

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie