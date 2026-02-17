Олімпійські ігри-2026 – день 11: розклад і результати виступів українців 17 лютого

Дмитро Котовський / © Associated Press

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться одинадцятий змагальний день.

Цього дня виступлять 14 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у трьох видах спорту, в двох з них 17 лютого будуть розіграні медалі.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів в одинадцятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців в 11-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11.00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

11:45. Фристайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

12:30. Фристайл. Акробатика Жінки. Кваліфікація (спроба 2). Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

14:30. Фристайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

14:45. Лижне двоборство. Перегони на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. Фристайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

15:30. Біатлон. Естафета, чоловіки. Збірна України (Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк)

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.