Олімпійські ігри-2026 – день 12: розклад і результати виступів українців 18 лютого

У середу, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається дванадцятий змагальний день.

Цього дня виступлять 14 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у п'яти видах спорту, в кожному з яких будуть розіграні медалі.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у дванадцятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 12-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

10:45. Лижні перегони. Командний спринт, жінки, кваліфікація. Збірна України (Анастасія Нікон і Софія Шкатула)

11:00. Гірськолижний спорт. Слалом, жінки, перший спуск. Анастасія Шепіленко

11:00. Фристайл. Лижна акробатика, жінки, кваліфікація. Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

11:15. Лижні перегони. Командний спринт, чоловіки, кваліфікація. Збірна України (Дмитро Драгун та Олександр Лісогор)

12:45. Лижні перегони. Командний спринт, жінки, фінал

13:00. Фристайл. Лижна акробатика, жінки, фінал

13:15. Лижні перегони. Командний спринт, чоловіки, фінал

14:30. Гірськолижний спорт. Слалом, жінки, другий спуск. Анастасія Шепіленко

15:45. Біатлон. Естафета, жінки. Збірна України (Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик)

21:15. Шорттрек. 500 м, чоловіки, чвертьфінали. Олег Гандей

22:27. Шорттрек. 500 м, чоловіки, фінали

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.