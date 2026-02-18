ТСН у соціальних мережах

Олімпійські ігри-2026 – день 13: розклад і результати виступів українців 19 лютого

У тринадцятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 6 українських спортсменів.

Дмитро Котовський

Дмитро Котовський / © Associated Press

У четвер, 19 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться тринадцятий змагальний день.

Цього дня виступлять 6 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту – лижному двоборстві та лижній акробатиці, де боротимуться за медалі.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у тринадцятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 13-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11.00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна. Збірна України (Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук)

12:00. Фристайл. Лижна акробатика, чоловіки, кваліфікація. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт, лижна гонка. Збірна України (Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук)

15:00. Фристайл. Лижна акробатика, чоловіки, фінал. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов (якщо кваліфікуються)

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

