Олімпійські ігри-2026 – день 14: розклад і результати виступів українців 20 лютого

Дмитро Котовський / © Associated Press

У п'ятницю, 20 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться чотирнадцятий змагальний день.

Цього дня виступлять 7 українців. "Синьо-жовті" боротимуться за медалі у лижній акробатиці, біатлоні та шорттреку.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у чотирнадцятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 14-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11:25. Фристайл. Лижна акробатика, чоловіки, кваліфікація. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

14:25. Фристайл. Лижна акробатика, чоловіки, фінал. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов (якщо кваліфікуються)

15:15. Біатлон. Масстарт, чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин

21:15. Шорттрек. Жінки. 1500 м. Чвертьфінали. Єлизавета Сидьорко

22:00. Шорттрек. Жінки. 1500 м. Півфінали. Єлизавета Сидьорко (якщо кваліфікується)

23:03. Шорттрек. Жінки. 1500 м. Фінал. Єлизавета Сидьорко (якщо кваліфікується)

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.