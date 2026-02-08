ТСН у соціальних мережах

Проспорт
553
1 хв

Олімпійські ігри-2026 – день 2: розклад і результати виступів українців 8 лютого

У другий день зимової Олімпіади-2026 українські спортсмени боротимуться за медалі у п'яти видах спорту.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © Associated Press

У неділю, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться другий змагальний день.

Цього дня виступлять 10 українців. "Синьо-жовті" боротимуться за медалі у п'яти видах спорту: сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні та санному спорті.

Зазначимо, що в офіційно перший змагальний день Олімпіади-2026 (7 лютого) українські спотсмени не здобули медалей.

Розклад та результати виступів українців у 2-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

10:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом, жінки, кваліфікація. Аннамарі Данча

12:30. Гірськолижний спорт. Даунгіл, жінки. Анастасія Шепіленко

13:30. Лижні перегони. Скіатлон, чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

14:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом, жінки, раунди на вибування

15:05. Біатлон. Змішана естафета. Збірна України (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина)

15:26. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом, жінки, фінали

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки. Третій + четвертий заїзд. Антон Дукач, Андрій Мандзій

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

