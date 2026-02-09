ТСН у соціальних мережах

Олімпійські ігри-2026 – день 3: розклад і результати виступів українців 9 лютого

У третій змагальний день зимової Олімпіади-2026 українські спортсмени виступлять у двох видах спорту.

Юліанна Туницька / © Associated Press

У понеділок, 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться третій змагальний день.

Цього дня виступлять 4 українці. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту: санному та стрибках з трампліна.

Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть два перші заїзди у жіночих одномісних санах. А Євген Марусяк та Віталій Калініченко боротимуться за медалі у чоловічих стрибках з трампліна.

Зазначимо, що перед третім змагальним днем Олімпіади-2026 збірна України залишається без нагород.

Розклад та результати виступів українців у 3-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, перший + другий заїзд. Юліанна Туницька, Олена Смага

20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін, основний раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко

21:12. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін, фінальний раунд

* Курсивом позначено потенційний фінал для України

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

