Олімпійські ігри-2026 – день 3: розклад і результати виступів українців 9 лютого
У третій змагальний день зимової Олімпіади-2026 українські спортсмени виступлять у двох видах спорту.
У понеділок, 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться третій змагальний день.
Цього дня виступлять 4 українці. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту: санному та стрибках з трампліна.
Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть два перші заїзди у жіночих одномісних санах. А Євген Марусяк та Віталій Калініченко боротимуться за медалі у чоловічих стрибках з трампліна.
Зазначимо, що перед третім змагальним днем Олімпіади-2026 збірна України залишається без нагород.
Розклад та результати виступів українців у 3-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)
18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, перший + другий заїзд. Юліанна Туницька, Олена Смага
20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін, основний раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко
21:12. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін, фінальний раунд
* Курсивом позначено потенційний фінал для України
Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.
