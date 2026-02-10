ТСН у соціальних мережах

Олімпійські ігри-2026 – день 4: розклад і результати виступів українців 10 лютого

У четвертий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 14 українських спортсменів.

Автор публікації
Максим Приходько
Тарас Лесюк

Тарас Лесюк / © Associated Press

У вівторок, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається четвертий змагальний день.

Цього дня виступлять 14 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у п'яти видах спорту: лижних перегонах, шорттреку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у четвертий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 4-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

10:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, кваліфікація. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

10:55. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, кваліфікація. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

11:30. Шорттрек. 500 м, жінки, кваліфікація. Єлизавета Сидьорко

14:13. Лижні перегони. Спринт, жінки, фінал

14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, фінал

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, третій заїзд. Юліанна Туницька, Олена Смага

19:30. Фігурне катання. Чоловіки, коротка програма. Кирило Марсак

19:34. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, фінальний заїзд

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

