- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Олімпійські ігри-2026 – день 4: розклад і результати виступів українців 10 лютого
У четвертий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 14 українських спортсменів.
У вівторок, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається четвертий змагальний день.
Цього дня виступлять 14 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у п'яти видах спорту: лижних перегонах, шорттреку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні.
До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у четвертий день Олімпіади-2026.
Розклад та результати виступів українців у 4-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)
10:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, кваліфікація. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль
10:55. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, кваліфікація. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор
11:30. Шорттрек. 500 м, жінки, кваліфікація. Єлизавета Сидьорко
14:13. Лижні перегони. Спринт, жінки, фінал
14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, фінал
14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, третій заїзд. Юліанна Туницька, Олена Смага
19:30. Фігурне катання. Чоловіки, коротка програма. Кирило Марсак
19:34. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, фінальний заїзд
Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.