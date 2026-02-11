ТСН у соціальних мережах

Проспорт
266
2 хв

Олімпійські ігри-2026 – день 5: розклад і результати виступів українців 11 лютого

У п'ятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 13 українських спортсменів.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даниїл Марціновський та Богдан Бабура

Даниїл Марціновський та Богдан Бабура / © Associated Press

У середу, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається п'ятий змагальний день.

Цього дня виступлять 13 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у чотирьох видах спорту: лижному двоборстві, гірських лижах, біатлоні та санному спорті. Усі вони боротимуться за медалі.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у п'ятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 5-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11:00. Лижне двоборство. Чоловіки, нормальний трамплін, раунд стрибків з трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

12:30. Гірськолижний спорт. Супергігант, чоловіки. Дмитро Шеп'юк

14:45. Лижне двоборство. Чоловіки, нормальний трамплін, фінальний раунд лижних перегонів. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка, жінки. Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

18:00. Санний спорт. Двомісні сани, жінки, перший заїзд. Олена Стецків та Олександра Мох

18:51. Санний спорт. Двомісні сани, чоловіки, перший заїзд. Ігор Гой та Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура

19:53. Санний спорт. Двомісні сани, жінки, фінальний заїзд

20:44. Санний спорт. Двомісні сани, чоловіки, фінальний заїзд

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

