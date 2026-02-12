ТСН у соціальних мережах

Олімпійські ігри-2026 – день 6: розклад і результати виступів українців 12 лютого

У шостий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 10 українських спортсменів.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

У четвер, 12 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається шосий змагальний день.

Цього дня виступлять 10 українців. "Синьо-жовті" були представлені у чотирьох видах спорту: скелетоні, гірських лижах, лижних перегонах і санному спорті. У всіх них, окрім скелетону, 12 лютого розіграють медалі.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у шостий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 6-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

10:30. Скелетон. Чоловіки, перший + другий заїзди. Владислав Гераскевич

12:30. Гірськолижний спорт. Супергігант, жінки. Анастасія Шепіленко

14:00. Лижні перегони. Гонка з роздільним стартом, жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

19:30. Санний спорт. Командна естафета. Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецків / Олександра Мох

Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

