Олімпійські ігри-2026 – день 7: розклад і результати виступів українців 13 лютого
У сьомий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 7 українських спортсменів.
У п'ятницю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться сьомий змагальний день.
Цього дня виступлять 7 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у трьох видах спорту: лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні. У кожному з них наші спортсмени боротимуться за медалі.
До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у сьомий день Олімпіади-2026.
Розклад та результати виступів українців у 7-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)
12:45. Лижні перегони. Гонка з роздільним стартом, чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор
15:00. Біатлон, спринт, чоловіки. Богдан Борковський, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний
20:00. Фігурне катання, одиночне катання, чоловіки. Кирило Марсак
Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.
Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.