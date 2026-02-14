- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 288
- Час на прочитання
- 2 хв
Олімпійські ігри-2026 – день 8: розклад і результати виступів українців 14 лютого
У восьмий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 13 українських спортсменів.
У суботу, 14 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається восьмий змагальний день.
Цього дня виступлять 13 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у шести видах спорту: гірськолижному, лижних перегонах, біатлоні, стрибках з трампліна, фристайлі та шорттреку. У всіх з них, окрім фристайлу, 14 лютого будуть розіграні медалі.
До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у восьмий день Олімпіади-2026.
Розклад та результати виступів українців у 8-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)
11:00. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, чоловіки, перший спуск. Дмитро Шеп'юк
13:00. Лижні перегони. Естафета, жінки. Збірна України (Софія Шкатула, Анастасія Нікон, Анастасія Нопрієнко та Дарина Мигаль)
14:30. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, чоловіки, фінальний спуск. Дмитро Шеп'юк
15:45. Біатлон. Спринт, жінки. Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина
19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін, основний раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко
20:30. Фристайл. Бігейр, жінки, кваліфікація. Катерина Коцар
20:57. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін, фінальний раунд
21:15. Шорттрек. 1500 м, чоловіки, чвертьфінали. Олег Гандей
23:35. Шорттрек. 1500 м, чоловіки, фінали
Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.
Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.