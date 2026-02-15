- Дата публікації
Олімпійські ігри-2026 – день 9: розклад і результати виступів українців 15 лютого
У дев'ятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 виступлять 6 українських спортсменів.
У неділю, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться дев'ятий змагальний день.
Цього дня виступлять 6 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту: гірськолижному та біатлоні. В обох з них 15 лютого будуть розіграні медалі.
До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у дев'ятий день Олімпіади-2026.
Розклад та результати виступів українців у 9-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)
11:00. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, жінки, перший спуск. Анастасія Шепіленко
12:15. Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки. Віталій Мандзин, Дмитро Підручний
14:30. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, жінки, фінальний спуск. Анастасія Шепіленко
15:45. Біатлон. Гонка переслідування, жінки. Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко
Загалом на XXV зимовій Олімпіаді у 16 видах спорту буде розіграно 116 комплектів медалей. Це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.
Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.