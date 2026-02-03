ТСН у соціальних мережах

Проспорт

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Олімпійські ігри-2026: хто транслює змагання в Україні, де дивитися

XXV зимова Олімпіада триватиме від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Максим Приходько
Олімпіада-2026

Олімпіада-2026 / © Associated Press

Від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбудуться головні зимові мультиспортивні змагання планети – Олімпійські ігри-2026.

Це буде XXV зимова Олімпіада. Участь у ній візьмуть 2900 спортсменів із 93 країн. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Найбільше представництво Україна матиме в біатлоні та санному спорті – по 10 спортсменів, ще дев'ятеро атлетів виступлять у фристайлі.

Де в Україні дивитися Олімпійські ігри-2026

В Україні офіційним та ексклюзивним транслятором зимових Олімпійських ігор-2026 є "Суспільне Мовлення".

Дивитися трансляції змагань можна на місцевих каналах "Суспільного", а також телеканалі та сайті "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

