Олімпійські ігри-2026: хто виграв медалі 10 лютого

Йоган Олав-Ботн / © Associated Press

У вівторок, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається четвертий змагальний день.

Буде розіграно 9 комплектів медалей: у біатлоні, санному спорті, шорттреку, лижних перегонах, фристайлі, гірськолижному спорті, керлінгу і стрибках з трампліна.

Цього дня українці змагалися за медалі в індивідуальній гонці у біатлоні. Також "синьо-жовті" у разі кваліфікації зможуть поборотись за нагороди у санному спорті та лижних перегонах.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 10 лютого та список усіх володарів нагород.

Усі медалісти 4-го змагального дня Олімпіади-2026 (10 лютого)

Лижні перегони (спринт, класичний стиль, жінки)

1. Лінн Сван (Швеція)

2. Йонна Сундлінг (Швеція)

3. Мая Дальквіст (Швеція)

Лижні перегони (спринт, класичний стиль, чоловіки)

1. Йоганнес Клебо (Норвегія)

2. Бен Огден (США)

3. Оскар Опстад Віке (Норвегія)

Фристайл (слоупстайл, чоловіки)

1. Бірк Рууд (Норвегія)

2. Алекс Холл (США)

3. Лука Харрінгтон (Нова Зеландія)

Біатлон (індивідуальна гонка, чоловіки)

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія)

2. Ерік Перро (Франція)

3. Стурла Легрейд (Норвегія)

Шорттрек (змішана командна естафета)

1. Італія

2. Канада

3. Бельгія

Гірськолижний спорт (командна комбінація, жінки)

1. Австрія

2. Німеччина

3. США

19:34. Санний спорт (одномісні сани, жінки)

Керлінг (змішані пари): матч за "бронзу" – о 15:05, матч за "золото" – о 19:05

21:00. Стрибки з трампліна (змішані команди)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.