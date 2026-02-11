Олімпійські ігри-2026: хто виграв медалі 11 лютого

Жюлія Сімон / © Associated Press

У середу, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається п'ятий змагальний день.

Буде розіграно 8 комплектів медалей: у лижному двоборстві, фристайлі, гірськолижному спорті, біатлоні, фігурному катанні, санному та ковзанярському спорті.

Українські спортсмени борються за нагороди у п'яти дисциплінах.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 11 лютого та список усіх володарів нагород.

Усі медалісти 5-го змагального дня Олімпіади-2026 (11 лютого)

Гірськолижний спорт (супергігант)

1. Франьо фон Альмен (Швейцарія)

2. Раян Кокран-Сігл (США)

3. Марко Одерматт (Швейцарія)

Лижне двоборство (чоловіки)

1. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)

2. Йоганнес Лампартер (Австрія)

3. Ееро Хірвонен (Фінляндія)

Фристайл (могул, жінки)

1. Елізабет Лемлі (США)

2. Джелін Кауф (США)

3. Перрін Лаффон (Франція)

Біатлон (індивідуальна гонка, жінки)

1. Жюлія Сімон (Франція)

2. Лу Жанмонно (Франція)

3. Лора Хрістова (Болгарія)

18:00. Санний спорт, двомісні сани, жінки. Україну представлять Олена Стецків та Олександра Мох. Другий етап – о 19:53.

18:51. Санний спорт, двомісні сани, чоловіки. Україну представлять два екіпажі: Ігор Гой / Назарій Карчмар та Богдан Бабура / Даниїл Марціновський. Другий заїзд – о 20:44.

19:30. Ковзанярський спорт, 1000 метрів, чоловіки

20:30. Фігурне катання, танці на льоду

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше повідомлялося, що український фігурист приголомшив виступом на Олімпіаді-2026.