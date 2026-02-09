Олімпійські ігри-2026: хто виграв медалі 9 лютого

Матильда Гремо / © Associated Press

У понеділок 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається третій змагальний день.

Буде розіграно 5 комплектів медалей: у фристайлі, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна та сноубордингу.

Єдине медальне змагання за участю українців цього дня – стрибки з трампліна, де нашу країну представлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 9 лютого та список усіх володарів нагород.

Усі медалісти 3-го змагального дня Олімпіади-2026 (9 лютого)

Фристайл (слоупстайл, жінки)

1. Матильда Гремо (Швейцарія)

2. Айлін Ґу (Китай)

3. Меган Олдгем (Канада)

Гірськолижний спорт (командна комбінація, чоловіки, слалом)

1. Франьо фон Альмен / Тангі Неф (Швейцарія)

2. Вінсент Кріхмайр / Мануель Феллер (Австрія)

2. Марко Одерматт / Лоїк Мейяр (Швейцарія)

18:30. Ковзанярський спорт (1000 м, жінки)

20:00. Стрибки з трампліна (нормальний трамплін, чоловіки)

20:30. Сноубординг (бігейр, чоловіки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.