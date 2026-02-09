- Дата публікації
Олімпійські ігри-2026: хто виграв медалі 9 лютого
У третій змагальний день зимової Олімпіади-2026 буде розіграно 5 комплектів нагород.
У понеділок 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається третій змагальний день.
Буде розіграно 5 комплектів медалей: у фристайлі, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна та сноубордингу.
Єдине медальне змагання за участю українців цього дня – стрибки з трампліна, де нашу країну представлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко.
Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 9 лютого та список усіх володарів нагород.
Усі медалісти 3-го змагального дня Олімпіади-2026 (9 лютого)
Фристайл (слоупстайл, жінки)
1. Матильда Гремо (Швейцарія)
2. Айлін Ґу (Китай)
3. Меган Олдгем (Канада)
Гірськолижний спорт (командна комбінація, чоловіки, слалом)
1. Франьо фон Альмен / Тангі Неф (Швейцарія)
2. Вінсент Кріхмайр / Мануель Феллер (Австрія)
2. Марко Одерматт / Лоїк Мейяр (Швейцарія)
18:30. Ковзанярський спорт (1000 м, жінки)
20:00. Стрибки з трампліна (нормальний трамплін, чоловіки)
20:30. Сноубординг (бігейр, чоловіки)
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.
Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.