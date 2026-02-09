ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
680
Час на прочитання
1 хв

Олімпійські ігри-2026: хто виграв медалі 9 лютого

У третій змагальний день зимової Олімпіади-2026 буде розіграно 5 комплектів нагород.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Матильда Гремо

Матильда Гремо / © Associated Press

У понеділок 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається третій змагальний день.

Буде розіграно 5 комплектів медалей: у фристайлі, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна та сноубордингу.

Єдине медальне змагання за участю українців цього дня – стрибки з трампліна, де нашу країну представлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 9 лютого та список усіх володарів нагород.

Усі медалісти 3-го змагального дня Олімпіади-2026 (9 лютого)

Фристайл (слоупстайл, жінки)

  • 1. Матильда Гремо (Швейцарія)

  • 2. Айлін Ґу (Китай)

  • 3. Меган Олдгем (Канада)

Гірськолижний спорт (командна комбінація, чоловіки, слалом)

  • 1. Франьо фон Альмен / Тангі Неф (Швейцарія)

  • 2. Вінсент Кріхмайр / Мануель Феллер (Австрія)

  • 2. Марко Одерматт / Лоїк Мейяр (Швейцарія)

18:30. Ковзанярський спорт (1000 м, жінки)

20:00. Стрибки з трампліна (нормальний трамплін, чоловіки)

20:30. Сноубординг (бігейр, чоловіки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

Дата публікації
Кількість переглядів
680
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie