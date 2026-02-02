ТСН у соціальних мережах

Олімпійські ігри-2026: що треба знати про головні зимові змагання чотириріччя

Розповідаємо детальніше про прийдешню зимову Олімпіаду, де збірна України боротиметься за медалі.

Олімпіада-2026

Олімпіада-2026 / © Associated Press

Від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026.

Це буде XXV зимова Олімпіада. Майже три тисячі атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Розповідаємо детальніше про прийдешню зимову Олімпіаду, де збірна України боротиметься за медалі.

Де відбуватиметься Олімпіада-2026

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбудеться 6 лютого на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Паралельно шоу буде відбуватися і в інших кластерах – у Кортіна-д'Ампеццо, Лівіньйо і Предаццо.

Змагання відбуватимуться у чотирьох кластерах. Мілан прийматиме хокей, фігурне катання, шорт-трек і ковзанярський спорт. Кортіна д'Ампеццо стане центром жіночого гірськолижного спорту, керлінгу, а також бобслею, санного спорту і скелетону. Вальтелліна та Лівіньйо приймуть чоловічий гірськолижний спорт, фристайл, сноубординг і скі-альпінізм. Валь-ді-Фьємме та Предаццо приймуть лижні перегони, стрибки з трампліна та двоборство, тоді як Антгольц-Антерсельва прийме біатлон.

Церемонію закриття Олімпіади-2026 заплановано 22 лютого в античному амфітеатрі у Вероні – місті, яке не прийматиме спортивних змагань.

Скільки країн та спортсменів буде на Олімпіаді-2026

Загалом на Іграх-2026 виступить близько 2900 спортсменів із 93 країн.

На Олімпіаді-2026 буде розіграно 116 комплектів медалей. Програма змагань включатиме 16 видів спорту: гірськолижний спорт, біатлон, бобслей, лижні перегони, керлінг, фігурне катання, фристайл, хокей з шайбою, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, скелетон, стрибки з трампліна, скі-альпінізм, сноубординг і ковзанярський спорт.

На попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, було на одну дисципліну менше. Новим видом спорту в програмі зимових Олімпійських ігор став скі-альпінізм. Своєю чергою, кількість комплектів медалей зросла на сім.

Хто представить Україну на Олімпіаді-2026

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів у 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

На Іграх-2022 в Пекіні нашу країну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Найбільше представництво Україна матиме у біатлоні та санному спорті – по 10 спортсменів, ще дев'ять атлетів виступлять у фристайлі.

Склад збірної України на Олімпіаду-2026

Біатлон (10): чоловіки – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк; жінки – Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

Санний спорт (10): чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій (обидва – одномісні сани), Ігор Гой та Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура (усі – двомісні сани); жінки – Юліанна Туницька, Олена Смага (обидві – одномісні сани), Олена Стецків та Олександра Мох (обидві – двомісні сани)

Фристайл (9): чоловіки – Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов; жінки – Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (усі – лижна акробатика), Катерина Коцар (бігейр та слоупстайл)

Лижні перегони (6): чоловіки – Дмитро Драгун, Олександр Лісогор; жінки – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

Лижне двоборство (2): Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець

Гірськолижний спорт (2): чоловіки – Дмитро Шеп'юк; жінки – Анастасія Шепіленко

Стрибки з трампліна (2): чоловіки – Євген Марусяк, Віталій Калініченко

Шорттрек (2): чоловіки – Олег Гандей; жінки – Єлизавета Сидьорко

Скелетон (1): чоловіки – Владислав Гераскевич

Сноубординг (1): жінки – Аннамарі Данча

Фігурне катання (1): чоловіки – Кирило Марсак

Хто понесе прапор України на Олімпіаді-2026

У Мілані прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 понесе Єлизавета Сидьорко, яка виступає у шорт-треку. А Владислав Гераскевич пройде із синьо-жовтим стягом у Кортіна-д'Ампеццо.

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні офіційним транслятором зимових Олімпійських ігор 2026 року є Суспільне Мовлення.

Дивитися трансляції змагань можна на місцевих каналах Суспільного, а також телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Як Україна виступала на зимових Олімпіадах

За вісім зимових Олімпійських ігор Україна здобула дев'ять медалей: три "золота", два "срібла" та чотири "бронзи".

На попередній зимовій Олімпіаді-2022 Україна виграла одну нагороду – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

Абраменко – єдиний український спортсмен, який вигравав медалі на двох останніх зимових Олімпіадах. На Іграх-2018 у південнокорейському Пхенчхані він завоював "золото".

Всі медалі України на зимових Олімпіадах

"Золото": Оксана Баюл (фігурне катання, ОІ-1994), Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна (біатлон, жіноча естафета, ОІ-2014), Олександр Абраменко (фристайл, ОІ-2018).

"Срібло": Олена Петрова (біатлон, ОІ-1998), Олександр Абраменко (фристайл, ОІ-2022).

"Бронза": Валентина Цербе-Несіна (біатлон, ОІ-1994), Лілія Єфремова (біатлон, ОІ-2006), Олена Грушина та Руслан Гончаров (фігурне катання, ОІ-2006), Віта Семеренко (біатлон, ОІ-2014).

