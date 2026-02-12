Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 12 лютого

Франческа Лоллобріджида / © Associated Press

У четвер, 12 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається шостий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 9 комплектів медалей. Українські спортсмени борються за нагороди у трьох дисциплінах.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 12 лютого та список усіх володарів нагород.

Усі медалісти 6-го змагального дня Олімпіади-2026 (12 лютого)

Гірськолижний спорт (супергігант, жінки)

1. Федеріка Бріньйоне (Італія)

2. Роман Мірадолі (Франція)

3. Корнелія Гюттер (Австрія)

Фристайл (могул, чоловіки)

1. Купер Вудс (Австралія)

2. Мікаель Кінгсбері (Канада)

3. Ікума Хорішима (Японія)

Лижні перегони (гонка з роздільним стартом, жінки)

1. Фріда Карлссон (Швеція)

2. Ебба Андерссон (Швеція)

3. Джессі Діґґінс (США)

Сноубординг (сноуборд-крос, чоловіки)

1. Алессандро Хеммерле (Австрія)

2. Еліот Гронден (Канада)

3. Якоб Дузек (Австрія)

Ковзанярський спорт (5000 м, жінки)

1. Франческа Лоллобріджида (Італія)

2. Мерел Конін (Нідерланди)

3. Рагне Віклунд (Норвегія)

19.30. Санний спорт. Командна естафета

20.30. Сноубординг. Хафпайп, жінки

21.15. Шорт-трек, 500 метрів, жінки

21.28. Шорт-трек, 1000 метрів, чоловіки

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше повідомлялося, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпіади-2026 через використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.