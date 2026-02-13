Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 13 лютого

Кентен Фійон-Має / © Associated Press

У п'ятницю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається сьомий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 7 комплектів медалей. Українські спортсмени борються за нагороди у трьох дисциплінах.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 13 лютого та список усіх володарів нагород.

Усі медалісти 7-го змагального дня Олімпіади-2026 (13 лютого)

Лижні перегони (гонка з роздільним стартом, чоловіки)

1. Йоганнес Клебо (Норвегія)

2. Матіс Деслож (Франція)

3. Ейнар Хедегарт (Норвегія)

Біатлон (спринт, чоловіки)

1. Кентен Фійон-Має (Франція)

2. Ветле Крістіансен (Норвегія)

3. Стурла Легрейд (Норвегія)

Сноуборд-кросс (жінки)

1. Джозі Бафф (Австралія)

2. Ева Адамчикова (Чехія)

3. Мікела Мойола (Італія)

Ковзанярський спорт (10000 метрів, чоловіки)

1. Методей Їлек (Чехія)

2. Володимир Семірунний (Польща)

3. Йорріт Бергсма (Нідерланди)

20:00. Фігурне катання (одиночне катання, довільна програма, чоловіки). Україну представляє Кирило Марсак

20:30. Сноубординг (хафпайп, чоловіки)

Скелетон (чоловіки): 3-й заїзд – о 20:30, фінальний заїзд – о 22:05

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.