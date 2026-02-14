Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 14 лютого

Жіноча збірна Норвегії з лижних перегонів / © Associated Press

У суботу, 14 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається восьмий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 8 комплектів медалей. Українські спортсмени борються за нагороди у п'яти дисциплінах.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 14 лютого та список усіх володарів нагород.

Фристайл (парний могул, жінки)

1. Джакара Ентоні (Австралія)

2. Джелін Кауф (США)

3. Елізабет Лемлі (США)

Лижні перегони (естафета, жінки)

1. Норвегія

2. Швеція

3. Фінляндія

14:30. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, чоловіки

15:45. Біатлон. Спринт, жінки

18:00. Ковзанярський спорт, чоловіки, 500 м

20:35. Скелетон. Жінки

20:57. Стрибки з трампліна. Великий трамплін, чоловіки

23:42. Шорттрек. 1500 м, чоловіки

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.