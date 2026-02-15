Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 15 лютого

Мартін Понсілуома / © Associated Press

У неділю, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається дев'ятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 9 комплектів медалей. Українські спортсмени боротимуться за нагороди у двох видах спорту – гірськолижному та біатлоні.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 15 лютого та список усіх володарів нагород.

Біатлон (гонка переслідування, чоловіки)

1. Мартін Понсілуома (Швеція)

2. Стурла Легрейд (Норвегія)

3. Емільєн Жаклен (Франція)

Фристайл (паралельний могул, чоловіки)

1. Мікаель Кінгсбері (Канада)

2. Ікума Хорішима (Японія)

3. Метт Грем (Австралія)

Лижні перегони (естафета, чоловіки)

1. Норвегія

2. Франція

3. Італія

14:30. Гірськолижний спорт (гігантський слалом, жінки). Україну представить Анастасія Шепіленко

15:35. Сноубординг (сноубордкрос, змішані команди)

15:45. Біатлон (гонка переслідування, жінки). Україну представлять Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко

18:00. Ковзанярський спорт (500 метрів, жінки)

19:00. Скелетон (змішані команди)

20:57. Стрибки з трампліна (великий трамплін, жінки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.