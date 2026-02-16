Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 16 лютого

Ксандра Велзебур / © Associated Press

У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається десятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 6 комплектів медалей. Українські спортсмени борються за нагороди у трьох видах спорту – гірськолижному, стрибках з трампліна та фристайлі (біг-ейр).

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 16 лютого та список усіх володарів нагород.

Шорттрек (1000 м, жінки)

1. Ксандра Велзебур (Нідерланди)

2. Кортні Саро (Канада)

3. Гіллі Кім (Руспубліка Корея)

14:30. Гірськолижний спорт (слалом, чоловіки). Україну представить Дмитро Шеп'юк

20:00. Стрибки з трампліна (суперкоманда). Україну представлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко

20:30. Фристайл (біг-ейр, жінки). Україну представить Катерина Коцар

21:00. Фігурне катання (пари, довільна програма)

22:06. Бобслей (монобоб, жінки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.