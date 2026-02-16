- Дата публікації
Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 16 лютого
У десятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 буде розіграно 6 комплектів нагород.
У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається десятий змагальний день.
Цього дня буде розіграно 6 комплектів медалей. Українські спортсмени борються за нагороди у трьох видах спорту – гірськолижному, стрибках з трампліна та фристайлі (біг-ейр).
Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 16 лютого та список усіх володарів нагород.
Шорттрек (1000 м, жінки)
1. Ксандра Велзебур (Нідерланди)
2. Кортні Саро (Канада)
3. Гіллі Кім (Руспубліка Корея)
14:30. Гірськолижний спорт (слалом, чоловіки). Україну представить Дмитро Шеп'юк
20:00. Стрибки з трампліна (суперкоманда). Україну представлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко
20:30. Фристайл (біг-ейр, жінки). Україну представить Катерина Коцар
21:00. Фігурне катання (пари, довільна програма)
22:06. Бобслей (монобоб, жінки)
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.